Beatmungsgeräte storniert : „Das amerikanische Volk ist abgezockt worden“

Der Technikkonzern Philips muss eine Lieferung vorzeitig einstellen und seine Prognose senken. Es geht um hunderte Millionen Dollar an Steuergeld. Die Demokraten in Amerika machen den Niederländern heftige Vorwürfe.

Das Philips-Logo an der Zentrale in Amsterdam Bild: Reuters

Philips muss eine Großlieferung von Beatmungsgeräten nach Amerika vorzeitig beenden. Die Regierung der Vereinigten Staaten bestellte im April 43.000 Apparate von Philips, storniert nun aber nach Auslieferung von 12.300 Geräten den Rest der Order. Gründe nannte sie keine. Der niederländische Technikkonzern verliert so Hunderte Millionen Euro und senkt die Gewinnprognose.

Der Fall ist mehr als eine Unternehmensnachricht: In ihm stecken Fragen der Bevorratung in Amerika, Vorwürfe überzogener Preise gegen Philips und eine Auseinandersetzung zwischen Republikanern und Demokraten.Vorstandschef Frans van Houten nannte den Beschluss der amerikanischen Regierung „sehr ungewöhnlich“.

Kurz nachdem die Corona-Krise in ganzer Schärfe ausgebrochen war, gab das Gesundheitsministerium HHS Großaufträge für Beatmungsgeräte an neun Unternehmen bekannt, darunter Philips, General Electric und General Motors. Von ihnen hatte der Philips-Auftrag den höchsten Wert mit knapp 647 Millionen Dollar, nach heutigem Wechselkurs 542 Millionen Euro. Das Amsterdamer Unternehmen hätte demnach knapp ein Viertel aller georderten Geräte produziert und sie bis Dezember ausgeliefert.

„Das amerikanische Volk ist abgezockt worden“

Philips hat nach eigener Darstellung die Herstellung von Beatmungsgeräten seit März vervierfacht und Hunderte Stellen geschaffen. Angestellte in den Bundesstaaten Pennsylvania und Kalifornien hätten rund um die Uhr gearbeitet.

Der Hintergrund der Entscheidung ist unklar. Einerseits ist möglich, dass die amerikanische Regierung eine Klausel nutzt, um den Vertrag nicht auszureizen, weil weniger Beatmungsgeräte gebraucht werden als befürchtet. Andererseits hatte ein Bericht der Nachrichtenplattform Propublica Unruhe verursacht, wonach Philips vor Jahren Subventionen zur Entwicklung eines günstigeren Beatmungsapparats bekam – diesen dann aber nicht ausgeliefert habe.

Ein parlamentarischer Unterausschuss nahm sich des Falls an. Demokraten konstatierten eine Verschwendung von mehr als 500 Millionen Dollar Steuergeld: „Das amerikanische Volk ist abgezockt worden, und Donald Trump und seine Mannschaft sind hinter die Fichte geführt worden.“ Die Republikaner konterten, die Demokraten politisierten die Pandemie.

Phillips erwartet Erstattung

Die Pressemeldungen beider Seiten seien am selben Tag herausgegeben worden, sagte ein Philips-Sprecher. Das sei ein Zeichen für ein „politisches Element“ der Angelegenheit. Er erklärt den Fall so: 2014 habe Philips mit dem HHS einen Vertrag zur Entwicklung des Beatmungsgeräts „Trilogy Universal“ unterzeichnet. Als Teil davon bekam das HHS das Recht, die ersten 10.000 Geräte zum Sonderpreis von 3200 Dollar zu kaufen. Diese Lieferungen sind angelaufen und noch nicht beendet.

Im April vereinbarten beide Seiten dann die Lieferung der 43.000 Apparate, jedoch des marktgängigen Modells EV 300: zu 15.000 Dollar je Stück (Katalogpreis 21.000 Dollar minus Rabatt). Beide Apparate einschließlich Zubehör seien vollwertige Geräte, sagte der Philips-Sprecher. Der viel niedrigere Preis für Trilogy sei schließlich der Einstandspreis als Teil des Entwicklungsabkommens gewesen.

Mehr zum Thema 1/

„Die Senkung in der Lieferung der Beatmungsgeräte an die HHS wird natürlich die Finanzergebnisse von Philips beeinträchtigen“, ließ sich van Houten in einer Mitteilung zitieren. Das Unternehmen erwartet für 2020 nun ein „bescheidenes Wachstum des Umsatzes“ und eine operative Marge ungefähr auf Vorjahresniveau. Im Juli hatte Philips einen Margenanstieg in Aussicht gestellt.

Philips rechnet mit einer Teilerstattung, wie das Unternehmen auf F.A.Z.-Anfrage wissen ließ. „Wir werden unsere Pläne anpassen und zusammen mit dem HHS die Teilbeendigung des Vertrags umsetzen“, hieß es. „Wir rechnen damit, dass wir bestimmte Kosten erstattet bekommen.“ Die überschüssigen Beatmungsgeräte seien noch nicht produziert worden. „Wir werden versuchen, die Produktion an neue mögliche Kunden zu richten.“ Die Philips-Aktie gab am Montag mehr als 3 Prozent ab, die des Konkurrenten Drägerwerk 5 Prozent.