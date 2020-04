Krise wegen Coronavirus : Washington stützt Fluggesellschaften mit Milliardenhilfen

„Oma Kleinmann“ in Köln : „Wir schreiben bei unseren Stammgästen an“

Gäste schreiben in ihren Stammkneipen gern mal an, auf einen Deckel. In der Coronakrise sind Gaststätten wie „Bei Oma Kleinmann“ in Köln geschlossen und kämpfen ums Überleben. Um ihrer Veedelskneipe zu helfen, geben die Stammgäste den Wirten Maureen Wolf und Thore Küther einen „Deckel 2.0“ und helfen das Finanzloch zu stopfen. Die Idee kam - wie soll es anders sein - von einem Stammgast.