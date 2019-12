Standort Deutschland : „Dann geht die nächste Investition nach Polen“

Wirtschaftlich kann der eine nicht ohne den anderen, politisch entfremden sich die Vereinigten Staaten und Deutschland zunehmend. Dieses Fazit zieht die Amerikanische Handelskammer in Deutschland mit Blick auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten in den vergangenen Monaten. Die zunehmende politische Entfremdung drohe sich auch in der Wirtschaft auszuwirken. Aber anders als man angesichts der Debatten um den amerikanischen Präsidenten Donald Trump vermuten könnte, haben nicht deutsche Unternehmen Schwierigkeiten, in Amerika zu investieren, sondern umgekehrt.

Georg Giersberg Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Der Betriebswirt“. F.A.Z.

Noch im vorigen Jahr war die Welt in Ordnung. Die größten deutschen Beteiligungen in den Vereinigten Staaten erhöhten ihren Umsatz um 3 Prozent auf 371 Milliarden Dollar. Die 50 größten amerikanischen Beteiligungen in Deutschlands legten um 5,5 Prozent auf 177 Milliarden Dollar Umsatz zu. Damit wuchsen die amerikanischen Beteiligungen hierzulande deutlich stärker als die gesamte deutsche Wirtschaft.