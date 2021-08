Neue Kaufhäuser : Amazon will mehrere große Geschäfte eröffnen

Amazon bereitet offenbar seine nächste Offensive im stationären Handel mit einem neuen Ladenformat vor. Nach einem Bericht des Wall Street Journal will der Konzern in seinem amerikanischen Heimatmarkt mehrere große Geschäfte eröffnen, die an Kaufhäuser erinnern und ein breites Sortiment anbieten sollen, darunter Kleidung, Elektronik und Haushaltswaren. Einige der ersten Standorte soll es in den Bundesstaaten Kalifornien und Ohio geben. Die Läden sollen eine Fläche von knapp 3000 Quadratmetern haben und würden damit zu den größten stationären Geschäften gehören, die Amazon bisher betreibt. Sie wären damit aber kleiner als traditionelle amerikanische Kaufhäuser.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Amazon ist vor allem als Online-Händler bekannt und macht als solcher traditionellen Einzelhändlern seit Jahren das Leben schwer. Der Konzern hat aber in jüngster Zeit selbst eine ganze Reihe von Vorstößen im physischen Handel unternommen. Das begann 2015 mit der Eröffnung eines Buchladens. Daraus ist mittlerweile eine ganze Kette mit derzeit fast 25 Standorten geworden. 2017 kaufte der Konzern für rund 13 Milliarden Dollar die Supermarktkette Whole Foods, die vor allem auf höherwertige Lebensmittel spezialisiert ist und mehr als 500 Geschäfte in Nordamerika und Großbritannien betreibt.

Dies ist bis heute die teuerste Übernahme in der Geschichte von Amazon. Besonders viel Beachtung in der Branche findet das Ladenkonzept „Amazon Go“, das sind kleine Lebensmittelgeschäfte, die dank aufwendiger Technik ganz ohne Kassen und Kassenpersonal auskommen. Im Moment gibt es 16 Standorte. Daneben hat das Unternehmen rund 30 Läden mit dem Namen „Amazon 4-star“, in denen es ein bunt gemischtes Sortiment von Produkten anbietet, die in Kundenbewertungen auf Amazons Internetseite besonders gut abschneiden. Mit einer Kette von Kaufhäusern würde sich Amazon in ein Segment wagen, das in Amerika wie auch in Deutschland mit Schwierigkeiten kämpft. Mehrere amerikanische Kaufhausketten haben in jüngster Zeit Insolvenz beantragt. Amazon hat mit seinen stationären Läden im vergangenen Jahr insgesamt einen Umsatz von 16,2 Milliarden Dollar erzielt.