Zu Besuch bei Whole Foods : So funktioniert der kassenlose Amazon-Supermarkt

In Amazons Biosupermärkten soll es in Zukunft keine Kassen mehr geben. Mehrere Besuche in einer Pilotfiliale zeigen: Das funktioniert beeindruckend gut. Noch muss das System aber etwas „Deep Learning“ betreiben.

Ein Whole Foods Markt in Amerika: Die Kette hat jetzt den größten kassenlosen Supermarkt in Washington im Betrieb. Bild: Bloomberg

Dass der Fortschritt zuerst nach Washington kommt, in diesem speziellen Fall zumindest, ist einer Rattenplage und einem Streit zwischen Mieter und Vermieter zu verdanken. Das Ergebnis ist, dass die Ökosupermarktkette Whole Foods, Teil des Amazon-Imperiums, ihre erste Filiale ohne Kassen in Amerikas Hauptstadt eröffnet, zeitgleich mit einem Markt in Kalifornien. Amazon-Gründer Jeff Bezos wohnt nur sechs Autominuten entfernt, wenn er mal in der Hauptstadt weilt. Das hat vielleicht auch geholfen bei der Standortwahl.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Es ist wirklich verblüffend einfach: Man betritt den Supermarkt, lässt seinen zuvor von Amazon registrierten Handballen scannen, füllt seine Tüte mit Artikeln aus den Regalen, legt noch einmal den Handballen auf einen Scanner, worauf Flügelsperren den Ausgang freigeben. Alternativ öffnen sich die Pforten mit dem QR-Code der Whole-Foods-App, die fast jeder Kunde hat, weil diese ihm Preisnachlässe beschert. Per Handballen oder App gewährt man die Abbuchung von einer Kreditkarte, die für Amazon-Käufe ohnehin schon hinterlegt wurde. Man kann wirklich einfach rausgehen, wie Amazon in seinem Slogan „Just walk out“ verspricht.

Das Überwachungssystem sieht alles, oder?

Amazon hatte das System schon in kleinen Gemischtwarenläden und Supermärkten bei verschieden Kunden eingeführt, aber noch nicht in seinen Ökomärkten mit 2000 Quadratmetern oder sogar mehr Ladenfläche. Bis zu 55.000 Artikel hat Whole Foods im Sortiment. Der Markt in Glover Park ist allerdings kleiner als konventionelle Filialen, aber trotzdem vermutlich der größte, in dem ein solches Experiment je unternommen wurde.

Ohne Rattenplage gab es keinen Streit über einen Umbau des Lokals zwischen Whole Foods und dem Eigentümer, der immerhin drei Jahre währte. Als der Streit beigelegt war, war gleichzeitig im Amazon-Hauptquartier Seattle der Plan für kassenlose Supermärkte gereift. Weitere zwei Jahre dauerte der Umbau des alten Marktes, in dem heute die Produkte besonders säuberlich in Reih und Glied stehen, observiert von einem Überwachungssystem, das alles sieht.

F.A.Z. Digitec: jetzt testen! Nehmen Sie die digitale Zukunft selbst in die Hand. Mehr erfahren

Alles? Nicht ganz. Um das System auf die härteste aller Proben zu stellen, kam beim dritten Testkauf die Ehefrau mit. Sie machte sich selbständig auf, fischte Kekse, Äpfel und Parmesan aus den Auslagen, um sie später in den gemeinsamen Einkaufswagen zu legen. Das System muss also die Ehefrau als Einheit identifizieren und die gekauften Produkte dieser Einheit zuordnen, um sie richtig abzubuchen. Das hat sehr gut, aber nicht perfekt geklappt: Zwei Äpfel wurden mit einer teureren Sorte verwechselt, eine Packung Kekse wurde übersehen.

Testphase, um Kinderkrankheiten zu kurieren

Ein weiterer kleiner Fehler, mit dem sich die Reklamationsabteilung von Amazon befassen muss: Whole Foods bietet ein warmes Buffet an. Kunden schaufeln in Selbstbedienung warmes Essen in verschließbare Pappkartons. Aus Gründen, die noch der Untersuchung bedürfen, unterstellte das Observationssystem, dass der Testkunde zwei kleine Boxen hatte, während er tatsächlich nur eine große Box bis zum Rand mit einem Curry-Tofu-Gericht und Hähnchen-Schnitzeln füllte. Er hatte zwar erst eine kleine Box in die Hand genommen, sie dann aber wieder an anderer Stelle weggelegt, um nach einer großen zu greifen. Daher vielleicht die Verwirrung. Aber das System lernt ja auch noch, „Deep learning“ steht in der Whole-Foods-Mitteilung zu kassenlosen Supermärkten. Die Unterscheidung ist deshalb nicht irrelevant, weil Whole Foods den Preis nicht nach Gewicht bemisst, sondern nach Größe des Behälters.