New York

Ähnlich wie der Google-Mutterkonzern Alphabet treibt auch der Onlinehändler Amazon ein Projekt rund um autonomes Fahren voran. Er hat dazu vor knapp drei Jahren für einen Milliardenbetrag Zoox gekauft, einen Entwickler solcher Technologien. Jetzt berichtet Zoox von Fortschritten.

Die Amazon-Tochtergesellschaft teilte mit, das von ihr entwickelte Roboterauto habe in der Nähe von San Francisco zum ersten Mal Passagiere auf öffentlichen Straßen befördert. Eine entsprechende Genehmigung dafür habe sie gerade von der zuständigen kalifornischen Verkehrsbehörde bekommen.

Das Zoox-Fahrzeug hat weder Lenkrad noch Pedale, es ist nach Angaben des Unternehmens das erste von Grund auf als Robotertaxi konzipierte Auto, das auf öffentlichen Straßen unterwegs ist. Es ist freilich nicht das einzige selbstfahrende Auto. Die Alphabet-Sparte Waymo und Cruise, eine Tochtergesellschaft von General Motors, betreiben in San Francisco und Phoenix schon Fahrdienste mit Robotertaxis, in denen keine Fahrer sitzen, Cruise zudem in Austin.

Es handelt sich dabei aber um umgerüstete Autos, die noch Lenkräder haben. Alle Angebote sind noch sehr limitiert. Die ­Cruise-Autos in San Francisco etwa sind nur nachts und in bestimmten Teilen der Stadt unterwegs. Das Zoox-Auto ist noch gar nicht für die breite Öffentlichkeit verfügbar, sondern nur für Mitarbeiter. Es wird auch vorerst nur auf einer gut 1,5 Kilometer langen Strecke zwischen zwei Gebäuden des Unternehmens eingesetzt. Zoox teilte aber mit, jetzt „einen Schritt näher an der öffentlichen Einführung“ zu sein.