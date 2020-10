Amazon, Apple & Co. : Den Tech-Konzernen geht es glänzend

Die großen amerikanischen Technologiekonzerne schlagen sich inmitten der Corona-Krise weiterhin glänzend. Das geht aus ihren Quartalsberichten hervor, die am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegt wurden. Der Online-Händler Amazon.com hat für die vergangenen drei Monate einen abermaligen Rekordgewinn ausgewiesen, das soziale Netzwerk Facebook hat sein Umsatzwachstum erheblich beschleunigt, und die Alphabet-Holding um den Internetkonzern Google ist nach einem Umsatzminus im zweiten Quartal wieder auf Wachstumskurs. Für den Elektronikkonzern Apple war das Bild etwas gemischt, aber das hat damit zu tun, dass er die neuen Modelle seines iPhone-Handys in diesem Jahr später herausbringt.

Der erwartete Schub einer neuen iPhone-Generation für das Geschäft macht sich also im abgelaufenen Quartal im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum noch nicht bemerkbar. Die Börse reagierte unterschiedlich auf die Quartalsberichte: Am besten kamen die Zahlen von Alphabet an, die Aktie gewann im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als acht Prozent an Wert. Amazon und Facebook notierten wenig verändert, und der Apple-Kurs fiel um knapp vier Prozent.

Amazon meldete einen Umsatzsprung um 37 Prozent auf 96,1 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit 92,7 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn hat sich auf einen Rekordwert von 6,3 Milliarden Dollar verdreifacht. Der Konzern gilt als einer der größten Gewinner der Corona-Krise und hat seine Belegschaft dramatisch ausgeweitet. Er beschäftigte zum Quartalsende 1,125 Millionen Mitarbeiter, 375.000 mehr als vor einem Jahr.

Tim Cook zeigt sich optimistisch

Facebook wies ein Umsatzplus von 22 Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar aus, Analysten hatten mit 19,8 Milliarden Dollar gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum noch bei 11 Prozent gelegen. Die Beschleunigung legt nahe, dass sich der Werbeboykott, zu dem eine Reihe von Menschenrechtsgruppen im Frühsommer aufgerufen hatte, nicht allzu sehr ausgewirkt hat. Alphabet steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar, Analysten hatten 42,9 Milliarden Dollar vorhergesagt.

Apples Umsatz kletterte nur um ein Prozent auf 64,7 Milliarden Dollar, lag aber über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 63,7 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit den iPhones fiel wegen der verschobenen neuen Modelle um 21 Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar und verfehlte die Erwartungen. Vorstandschef Tim Cook zeigte sich aber mit Blick auf die neue „iPhone 12“-Modellgeneration optimistisch. Apple bringt insgesamt vier Versionen, zwei von ihnen sind seit vergangener Woche erhältlich, zwei weitere sollen im November auf den Markt kommen. Für Apple sind es die ersten Modelle, die mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G arbeiten können, und Cook nannte 5G für Apple eine Chance, wie sie „einmal im Jahrzehnt“ komme. Auch viele Analysten erwarten sich von den neuen 5G-Geräten einen kräftigen Schub für das Geschäft von Apple.