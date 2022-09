Aluminiumindustrie : „Für einige brennt der Baum bereits“

Vorsicht, heiß: Ein Mitarbeiter von Trimet in Essen reinigt flüssiges Aluminium in einem Kessel. Bild: dpa

Ohne Aluminium geht es nicht, schon gar nicht beim Umbau zu einer klimaschonenden Wirtschaft. Elektroautos, Erneuerbare Energien, Wohnungsbau, Maschinen, Elektronik oder Verpackungen, die sich praktisch unbegrenzt recyclen lassen: Überall wird das Leichtmetall gebraucht. Auf der „Aluminium 2022“, die auf dem Messegelände in Düsseldorf drei Tage lang mehr als 700 Aussteller aus 50 Ländern zusammenbringt, treibt viele Unternehmen aber vor allem die Frage um, wo das Material in Zukunft hergestellt wird. „Die hohen Energiepreise reißen der energieintensiven Produktion in Deutschland den Boden unter den Füßen weg“, sagte Rob van Gils, der frischgewählte neue Präsident des Branchenverbandes Aluminium Deutschland.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Die Produktion von Primäraluminium frisst extrem viel Strom. Die Branche mit rund 60 000 Beschäftigten in Deutschland gehört zu den energieintensivsten Industrien überhaupt. Das Stammwerk von Trimet in Essen zum Beispiel braucht so viel Elektrizität wie die gesamte Ruhrgebietsmetropole mit ihren 580 000 Einwohnern. Wegen des steilen Anstiegs der Strompreise hat der größte deutsche Aluminiumhersteller seine Produktion schon vor knapp einem Jahr deutlich gedrosselt. Aktuell fahren die Werke in Essen, Hamburg und Voerde nur mit der Hälfte ihrer Leistung. Die Kosten seien in einem Maße gestiegen, „dass sich keine kostendeckende, geschweige denn gewinnbringende Produktion bewerkstelligen lässt“, so Philipp Schlüter, der Vorstandsvorsitzende des Familienunternehmens.

Günstige Lieferverträge laufen aus

Trimet ist kein Einzelfall. Die deutsche Produktion von Rohaluminium ist im ersten Halbjahr um mehr als ein Fünftel auf knapp 450.000 Tonnen gesunken, wobei sich der Rückgang im zweiten Quartal noch beschleunigt hat. Und die Situation verschärft sich, weil alte Lieferverträge auslaufen, in denen sich die Unternehmen noch vergleichsweise günstige Strompreise gesichert hatten. Laut van Gils trifft das bis zum Jahresende knapp 40 Prozent der deutschen Alu-Unternehmen, für weitere 30 Prozent stehe das spätestens Mitte 2023 an. „Für einige brennt der Baum bereits“, sagte er.

Mehr zum Thema 1/

Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) bezeichnete die Aluminiumbranche als „Schlüsselindustrie“ für Deutschland und NRW und als „Enabler“ auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Notwendig sei eine möglichst rasche Begrenzung der Energiepreise, mittelfristig gehe es um einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien. „Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend dafür, ob die Transformation der Industrie gelingt“, so Neubaur.

Aus Sicht der Branche drängt die Zeit: „Ist die Produktion erst einmal verlagert, kommt sie nicht mehr zurück“, sagte von Gils. Die Deindustrialisierung beginne in der Grundstoffindustrie. Mehr als die Hälfte des Rohaluminiums werde bereits in China erzeugt – aber mit einem dreimal so hohen Kohlendioxid-Ausstoß. „Wir begeben uns in die nächste Abhängigkeit von teils unzuverlässigen Handelspartnern“, warnte der Verbandspräsident.