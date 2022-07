Aluminiumhütte Trimet : Wenn sich Stillstand lohnt

Die meisten Deutschen werden von diesem Unternehmen noch nie gehört haben. Dabei produziert niemand in Deutschland so viel Aluminium-Leichtmetall wie Trimet SE, ein mittelständischer Familienbetrieb aus dem Ruhrgebiet. In normalen Zeiten stellt das Unternehmen an seinen drei deutschen Standorten jährlich rund 400.000 Tonnen Primäraluminium her. „Aluminium ist unsere Leidenschaft“, heißt es auf der Homepage der Essener Firma.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Leidenschaft ist das eine. Am Ende jedoch zählt für Trimet wie für jedes Wirtschaftsunternehmen das kaufmännische Kalkül. Und deshalb hat der Hersteller aktuell ein gewaltiges Problem. Denn zur Produktion von Aluminium braucht es neben dem mineralischen Rohstoff Aluminiumoxid und anderen Zutaten auch sehr viel Energie. Und die ist bekanntlich derzeit extrem teuer.