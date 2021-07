Alstom-Chef Poupart-Lafarge : „Die Eisenbahn wird zum Rückgrat der künftigen Mobilität“

Der ICE hat in Deutschland gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert. Das klingt nach einer langen Zeit, aber erfunden haben den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene andere Länder. Allen voran die Japaner mit dem Shinkansen, der schon seit den 1960er Jahren auf der Insel verkehrt. Aber auch die Franzosen geben seit vier Jahrzehnten ordentlich Strom auf dem Gleis. Das wohlbekannte Kürzel TGV zeigt sofort, um was es geht. Der „train à grande vitesse“ nimmt gleich die ganze Gattung für sich in Anspruch – für unsere Nachbarn ist der TGV schon vom Begriff her der „Hochgeschwindigkeitszug“ schlechthin.

Kein Wunder: Highspeed auf der Schiene berührt den Nationalstolz. Das demonstriert kaum etwas deutlicher als die Tatsache, dass den ICE mit Siemens ein deutsches Unternehmen herstellt und den TGV ein französisches. Wer den Chef des zuständigen traditionsreichen Bahnkonzerns Alstom etwas aus der Reserve locken will, fragt ihn, warum der TGV eigentlich viel besser sei als der ICE.