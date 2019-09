Alnatura-Gründer Götz Rehn : „Damals wurde ich angegriffen“

Der Alnatura-Gründer

Götz Rehn gilt als einer der Pioniere im Bio-Bereich. Der 69 Jahre alte Unternehmer studierte Volkswirtschaftslehre und promovierte in BWL. Er ist bekennender Anthroposoph, genau wie sein Schwager, der dm-Gründer Götz Werner. Vor 35 Jahren gründete Rehn Alnatura. In Mannheim eröffnete er im Jahr 1986 den ersten Laden, heute gibt es 133 Märkte in 62 Städten. Mit einem Umsatz von 822 Millionen Euro ist Alnatura nach Dennree der zweitgrößte Bio-Händler. Privat fährt Rehn einen Jaguar – mit Elektroantrieb, natürlich.