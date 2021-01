Personal-Chefin im Gespräch : „90 Prozent der Allianzer sind im Homeoffice“

Die Allianz-Zentrale im Englischen Garten wirkt verlassen an diesem kalten Januartag. Die lichtdurchflutete Eingangshalle ist zwar wie immer mit zwei Empfangsdamen besetzt, Besucher oder Mitarbeiter sind aber nirgendwo zu sehen. Und auch Renate Wagner, die Personalchefin von Deutschlands größtem Finanzkonzern, hat ihren Schreibtisch daheim nur für dieses Gespräch verlassen. Ihre Pressesprecherin ist im Besprechungsraum via „Teams“ auf einem Großbildschirm zugeschaltet. Corona-Alltag in der Allianz.

„Zurzeit arbeiten in Deutschland 90 Prozent der Allianzer im Homeoffice – so wie schon im ersten Lockdown. Weltweit sind es rund 80 Prozent“, sagt Renate Wagner, die Personalchefin des 130 Jahre alten Konzerns, der 140.000 Menschen in 70 Ländern beschäftigt. „Wir appellieren zudem an unsere Mitarbeiter, auch im privaten Umfeld vorsichtig zu sein.“