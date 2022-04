Allianz-Chef im Interview : „Auf Öl könnten wir verzichten, auf Gas wohl erst in zwei Jahren“

Herr Bäte, sind wir am Beginn einer Zeitenwende? Und wenn ja, wohin führt sie uns?

Gerald Braunberger Heike Göbel Henning Peitsmeier

Wenn ich das wüsste. Mit dem Kriegsausbruch ist uns allen klar geworden, dass die sogenannte Friedensdividende nach dem Fall der Mauer eine Illusion war. Wir müssen uns jetzt in Deutschland grundsätzliche Gedanken machen, wie es weitergeht. Die letzten zehn Jahre waren in vielerlei Hinsicht ein Schlaraffenland, wir hatten Vollbeschäftigung, haben von der Globalisierung profitiert und ganz ordentlich gewirtschaftet. Den meisten Menschen ging es gut, alles war super, zumindest auf der Oberfläche. Jetzt ist es nicht mehr super.

Deutschland ist eine Exportnation. Steht mit einem möglichen Ende der Globalisierung unser Geschäftsmodell auf dem Spiel?

Nein. Aber es hat sich gezeigt, dass unser Marktmodell nicht funktioniert, wenn man sich zu wenig Gedanken über strategische Abhängigkeit und Verwundbarkeit macht. Also sollten wir diese Krise nutzen, um die Fehler zu korrigieren. Wir müssen Exportnation bleiben, aber gleichzeitig unsere Energieversorgung so aufstellen, dass sie unempfindlich gegenüber Erpressungsversuchen aus allen Richtungen ist, auch gegenüber heutigen Partnern. Unsere Gutgläubigkeit können wir uns nicht länger leisten, denn auch in Europa wird es nicht lustig werden.

Wie meinen Sie das?

Etliche Länder in Europa haben Probleme. Es gibt diesen Instinkt hin zu Papa Staat, der alles löst. Dann werden fleißig Schulden gemacht, siehe Frankreich. Emmanuel Macron war 2017 mit einem starken Bekenntnis zu den Haushaltskriterien von Maastricht angetreten. Verglichen mit seinem heutigen Wahlprogramm, stelle ich fest, dass jetzt überall ordentlich Geld gedruckt wird – am Ende schadet das allen Europäern. Die Staatsgläubigkeit in Frankreich macht mir große Sorge. Das ist recht weit weg von unserem Verständnis von Sozialer Marktwirtschaft.

Kommen wir zurück auf das deutsche Modell. Warum haben geostrategische Überlegungen hierzulande bisher keine große Rolle gespielt, anders als in Frankreich oder USA?

Sie haben recht. Die Lehre der Amerikaner aus den Kriegen der vergangenen zwanzig Jahre war es, unabhängig in der Energieversorgung zu werden, auch durch das bei uns verpönte Fracking. Heute sind sie Nettoexporteur und nicht mehr erpressbar vom Mittleren Osten. In Amerika gibt es einen Business Round Table, auch in Frankreich laufen regelmäßig Diskussion zwischen Politik und Wirtschaft über die Industriestrategie. Bei uns gibt es nur ein paar Politikerreisen mit dem BDI. Über unser strategisches Geschäftsmodell wurde bisher nie am Runden Tisch geredet.

Warum nicht?

Das hat vielleicht zu tun mit unserer Allergie gegen die alte „Deutschland AG“, diesen Club von Männern, die in vielen Aufsichtsräten saßen und sich gegenseitig kontrollierten. Das Modell hat nicht wirklich gut funktioniert.

Dennoch könnte man doch jetzt mit dem Dialog anfangen …