Dax-Konzern : Alles neu bei Fresenius

Am 1. Oktober wechselt der Gesundheitskonzern gleich zwei Vorstandsvorsitzende aus – in der Hoffnung auf frische Geschäftsimpulse und zufriedenere Aktionäre.

In einem seiner letzten Interviews als Vorstandsvorsitzender von Fresenius bekannte Stephan Sturm im Mai in der F.A.Z.: „Ja, da bin ich deutlich unter Wasser.“ Der Chef des im Dax vertretenen Gesundheitskonzerns meinte damit sein privates Aktienengagement. 2017 hatte Sturm seine Tantieme voll in die Dividendentitel des eigenen Unternehmens gesteckt – rund eine Million Euro, zu einem Kurs von knapp 65 Euro. Inzwischen sind die Papiere gerade noch um die 25 Euro wert und damit so wenig wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Fresenius ist in Sturms Amtszeit, die 2016 begann, eine der ganz großen Börsenenttäuschungen gewesen. Vor drei Monaten zeigte sich der Manager noch zuversichtlich, die Wende selbst zu schaffen: „Es ist ein zusätzlicher Ansporn, die Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, zum Erfolg zu führen. Wenn wir liefern, werden wir den Erfolg auch im Aktienkurs ablesen können.“ Daraus aber wird nichts mehr.