Personalvermittler spielen für einen höheren Frauenanteil in den Führungsetagen deutscher Unternehmen eine große Rolle. 63 Prozent der heutigen weiblichen Vorstandsmitglieder im Dax-40, M-Dax und S-Dax haben nicht im eigenen Unternehmen Karriere gemacht, sondern wurden extern für den Vorstand oder die Ebene darunter von Personalberatern rekrutiert. Bei den Männern wurden lediglich 44 Prozent extern rekrutiert, die Mehrheit stammt also aus dem eigenen Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der schwedisch-deutschen Allbright-Stiftung, die sich das Thema Gleichstellung auf die Fahne geschrieben hat.

Der Bundestag hat 2021 ein Gesetz zur Mindestbeteiligung von Frauen in Vorständen beschlossen. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, die mindestens 2000 Mitarbeiter haben und zugleich unter das Mitbestimmungsgesetz fallen, dass künftig mindestens eine Frau im Vorstand vertreten sein muss, sobald das Gremium aus mindestens vier Personen besteht. Derzeit beträgt der Frauenanteil in den Vorstandsgremien der 160 Dax, M-Dax und D-Daxunternehmen rund 17 Prozent.

Die Konkurrenz unter den Unternehmen um weibliche Führungskräfte sei groß, weil viele Firmen selbst zu wenige Frauen bis in die Führungsebene unmittelbar unterhalb des Vorstandes befördert hätten, heißt es in der Untersuchung. Lediglich in den ganz großen deutschen Unternehmen würde die zweite Reihe schon seit einigen Jahren systematisch gepflegt, um jetzt genug weibliche Führungskräfte zu haben. Die meisten Unternehmen aber „haben es versäumt, einen soliden Pool an weiblichen Führungskräften aufzubauen, der es ihnen ermöglichen würde, intern ebenso viele Frauen wie Männer in den Vorstand zu befördern“, heißt es in der Untersuchung. Die Personalberater suchen für deutsche Unternehmen daher auch intensiv im Ausland nach geeigneten Frauen. Die Hälfte der weiblichen Vorstände werde zurzeit in ausländischen Unternehmen gefunden.

Auch die Personalberater sind zunehmend weiblich

Auch die Personalberater selbst sind in den vergangenen zwei Jahren stark darum bemüht, den Frauenanteil in den eigenen Reihen zu erhöhen. Zwar stehen an der Spitze des Deutschlandgeschäfts der fünf untersuchten großen Personalberatungen (Egon Zehnder, Heidrick & Struggles, Korn Ferry, Russell Reynolds, Spencer Stuart) noch ausnahmslos Männer, doch auf der Ebene der Berater macht sich der Wandel jüngst deutlich bemerkbar: Im Jahr 2022 bis März 2023 waren in den untersuchten Beratungshäusern 72 Prozent der Neueinstellungen im Bereich „Executive Search“ Frauen.

Zwei Personalberatungen, die in der Studie allerdings nicht untersucht wurden, haben auch schon Frauen in die Geschäftsführung geholt, Kienbaum (Bibi Hahn) und Odgers Berndtson (Katja Hanns-Terrill).

Unter Headhuntern ist der Adel überrepräsentiert

Abgesehen vom steigenden Frauenanteil in den Reihen der Personalberater, sei die Headhunter-Branche allerdings selbst weit weniger divers, als es ihrem Werben für mehr Diversität gerecht werde. Um sich in den Führungsetagen deutscher Unternehmen parkettsicher zu bewegen, ist offenbar noch immer ein elitärer Habitus gefragt. „Personen mit einem adligen Hintergrund sind deutlich überrepräsentiert“, heißt es in der Untersuchung: „Korn Ferry und Heidrick & Struggles werden von adligen Personen geführt, bei Egon Zehnder haben 7 von 79 Beraterinnen und Beratern einen adligen Nachnamen“. In der Gesamtbevölkerung seien es lediglich 0,1 Prozent.