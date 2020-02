Reichster Mann Afrikas : Auf der Zielgeraden

Aktualisiert am

Zement, Petrochemie und Düngemittel: Aliko Dangote hat ein Industrieimperium in Nigeria aufgebaut und sieht sich noch lange nicht am Ende. Auch Fußballfans könnten sich bald für ihn interessieren.

Anfang Dezember ist es so weit gewesen: ein Destillationsturm, angeblich der größte dieser Art auf der Welt, erreichte nach vier Monate langem Transport Nigeria. Der Turm ist ein Kernstück einer gigantischen Ölraffinerie, die Aliko Dangote gerade in dem westafrikanischen Land bauen lässt. Es ist ein Projekt, das auf dem afrikanischen Kontinent seinesgleichen sucht. Und es gab viele Zweifel, ob es wie geplant fertiggestellt werden kann. Einige Kritiker sprachen von einem verrückten Vorhaben. Doch nun scheint der Abschluss in greifbare Nähe zu rücken.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Der 62 Jahre alte Nigerianer Dangote hat in seiner Heimat ohnehin den Ruf eines Unternehmers der Superlative. Neben der mehrere Milliarden Dollar teuren Raffinerie will er auch den größten Petrochemiekonzern und den größten Düngemittelhersteller des Landes schaffen – samt der dafür benötigten Infrastruktur, von Ölpipelines, Zubringerstraßen, Autobahnen bis zu einem Tiefseehafen.