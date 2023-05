Aktualisiert am

Ein Erzähler: Alexander Birken sieht viel Potential in Live-Shopping-Shows. Bild: Otto

Gerade noch so hat Otto es geschafft. 22 Millionen Euro Ergebnis hat der Handelskonzern im vorigen Geschäftsjahr erwirtschaftet, das ist bei 16 Milliarden Euro Umsatz etwas mehr als ein Promille des Erlöses. Fast wirkt es so, als hätte man noch ein bisschen hin und her gerechnet, bis die Zahl wirklich positiv war, vor Steuern und Zinsen wohlgemerkt. Das Wort „Verlust“ vermeidet Alexander Birken.

Der Vorstandsvorsitzende der Otto Group verwendet es selbst nicht, und auch die neun Seiten lange Pressemitteilung zur Bilanzpressekonferenz kommt ohne diese Information aus: Otto hat einen Verlust von 413 Millionen Euro gemacht im vergangenen Geschäftsjahr, das am 1. März 2022 begann, wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine.

Bewegende Zeiten – und das sei „eins zu eins durchgeschlagen“ aufs Geschäft, sagt Alexander Birken. Er erinnert daran, dass man damals noch mit einem zweistelligen Wachstum für den Versandhandel gerechnet habe, der Markt aber in der Realität eben um 9 Prozent geschrumpft sei – ein Unterschied von 20 Prozent. Das allein erklärt schon vieles.

Vorsichtige Kunden mit leereren Warenkörben

Während am Anfang des Geschäftsjahres noch fleißig Ware geordert wurde (lieber ein bisschen mehr, weil ja die Lieferketten so brüchig waren), wurden die Kunden plötzlich vorsichtiger, ihre Warenkörbe waren nicht mehr so gut gefüllt. Die Lagerbestände bei Otto dagegen wuchsen, ebenso der Druck, die Ware mit Rabatten zu verschleudern, die Gewinnmargen schmolzen dahin.

Aber, so betont Birken, der nach dem Studium an der Wirtschaftsakademie Hamburg fast sein ganzes Berufsleben bei Otto verbracht hat: „Wir sind sturmerprobt.“ Wegen der hervorragenden Geschäfte während der Corona-Pandemie agiere Otto zudem von einer äußerst soliden Basis aus: „Wir steuern mit ruhiger Hand.“

Das klingt beruhigend, selbst wenn Birken erwähnt, dass die Konsumlaune hierzulande so schlecht ist wie nie zuvor. Die entspannte Atmosphäre tut ein Übriges in diesem „Collabor8“ genannten Veranstaltungsraum, der ganz im New Work Style den Eindruck von konzentrierter Arbeit und klaren Fakten vermeidet. Im Hintergrund sind Stapel von Paketen zu sehen mit den Logos von Konzernmarken.

Kundschaft sei auf ethischen Konsum eingestellt

Daneben hängt eine „Cradle to Cradle“-Kollektion, ein paar Modeteile, die von den Ressourcen bis zum Recycling höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit genügen. Ethischer Konsum, das will die Kundschaft, ist Alexander Birken überzeugt, und er nutzt die Chance, auch noch auf plastikfreie Verpackungen von Traceless in einem Regal zu zeigen, ohne allerdings zu erwähnen, wie intensiv das schon genutzt wird und ob es Fortschritte gibt.

Alexander Birken ist ein Erzähler. Da geht es um die Live-Shopping-Shows, in denen er viel Potential sieht, oder es geht um Digital Health als Zukunftsgeschäft. Wer sich erinnert, mit wie viel Verve er im vorigen Jahr von den Chancen der Telemedizin berichtet hat, darf annehmen, dass es in der Krise offenbar kein bisschen vorwärtsging auf diesem Feld.

Für „Investitionen und Innovationen mit hoher strategischer Relevanz“ ist für das neue Geschäftsjahr ein dreistelliger Millionenbetrag vorgesehen, man will ja gewappnet sein für den Aufschwung, wenn er denn kommt. Jetzt, sagt Alexander Birken, hat erst einmal das Ergebnis Priorität. Natürlich scheinen Zahlen und Graphiken am Bildschirm auf, wenn der Otto-Chef über das Geschäft und seine Strategie spricht, aber Finanzanalysten würden an ihm verzweifeln.

Von Amazon bis Zalando sind die meisten Wettbewerber börsennotiert, die Otto Group aber ist ein Familienunternehmen, mit dem 80 Jahre alten Michael Otto an der Spitze des Aufsichtsrats. Der Patriarch wird bald zu entscheiden haben, ob ihm die ruhige Hand von Birken geeignet scheint, noch länger den rauen Zeiten standzuhalten – denn eigentlich gilt im Otto-Konzern für Vorstände die Altersgrenze von 60 Jahren, und die erreicht Alexander Birken im nächsten Jahr. Erst im November habe er Geburtstag, sagt er auf Nachfrage, weshalb erst Anfang 2024 entschieden werden soll, ob er vielleicht doch noch länger Otto-Chef bleiben soll. So oder so werde er der Otto-Gruppe verbunden bleiben, sagt der vierfache Familienvater: „Das hier ist doch mein zweites Zuhause.“