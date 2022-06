Ex-Bankier Alessandro Profumo : Italiens Waffenlieferant

Am Donnerstag kommender Woche trifft sich in der italienischen Botschaft in Berlin, was in Italiens Welt der Verteidigung Rang und Namen hat. Neben dem Verteidigungsminister Lorenzo Guerini kommt der Vorstandsvorsitzende des führenden italienischen Konzerns Leonardo (früher Finmeccanica), Alessandro Profumo, in die Bundeshauptstadt. Bei Prosecco und Häppchen wird man mit den Repräsentanten Deutschlands über den Weg zu einer „gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik“ reden, so der Titel der Veranstaltung.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Der Termin anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung hat in diesem Jahr eine besondere Note: Die Italiener suchen die Annäherung an europäische Projekte, und die Deutschen könnten sich für eine Öffnung interessieren. Denn beim wichtigsten europäischen Rüstungsprojekt – dem deutsch-französisch-spanischen Luftverteidigungssystem FCAS – knirscht es im Gebälk. Es gibt erhebliche Reibereien mit dem französischen Hersteller Dassault, der es nicht gewohnt ist, in einem länderübergreifenden Gemeinschaftsprojekt zu arbeiten.