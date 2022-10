Aldi Nord : Wenn das Licht eine Stunde früher ausgeht

Aldi Nord will einige Filialen früher schließen. Damit will der Discounter Energie sparen. Die Konkurrenz plant das nicht – auch weil sie am Sparpotential zweifelt.

Bleibt hier bald nur noch die Leuchtreklame an? Aldi Nord Filiale in Brandenburg Bild: imago/Felix Abraham

Der Discounter Aldi Nord will einige seiner Filialen früher schließen. Das teilte das Lebensmittelunternehmen am Dienstagabend auf der Social-Media-Plattform Twitter mit. Eine genaue Anzahl der betroffenen Filialen nannte das Unternehmen nicht, es handele sich aber laut dem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst um „zahlreiche Märkte“, die ab November statt um 21 Uhr oder 22 Uhr schon um 20 Uhr schließen sollen. Damit will der Discounter einen Beitrag zum Energiesparen leisten.

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft.



Damit ist der Discounter, der rund 2220 Filialen in Deutschland betreibt, der erste Lebensmittelhändler, der seine Öffnungszeiten in der Energiekrise verkürzt. Die Diskussion darüber wird aber schon seit einigen Wochen intensiv geführt. Auslöser war ein Brief vom Tegut-Chef Thomas Gutberlet an die Bundesländer. Darin warb er für eine Reduzierung der Öffnungszeiten.