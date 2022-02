Branchencheck : Wie nachhaltig ist der Supermarkt?

Eine Kundin geht in einem Supermarkt mit einem Einkaufskorb an Lebensmittelregalen vorbei. Bild: dpa

Nachhaltigkeit, es gibt wohl kaum einen Begriff, mit dem Supermärkte und Discounter in den vergangenen Jahren so die Werbetrommel rühren wie mit dem Umweltversprechen. Discounter Aldi Süd will „nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar“ machen, Konkurrent Lidl will „der nachhaltigste Frische-Discounter Deutschlands“ werden, und Supermarkt Rewe will seine „führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit“ weiter ausbauen.

Dass für Verbraucher selbst beim Wocheneinkauf der umweltbewusste Konsum immer wichtiger wird, sei es durch regionale oder Bioprodukte, wissen die Umfragen längst. Vor allem durch die Corona-Krise sehen Experten den Trend noch verstärkt. Auch die Händler wissen ganz genau, dass sie mit nachhaltigen Produktideen Kunden in die Filiale locken können, und verändern daher seit einigen Jahren ihr Sortiment. Selbst in den früher als piefig verrufenen Discountern gibt es längst vegane oder vegetarische Fleischalternativen oder Bioprodukte von Anbauverbänden wie Bioland. Die Händler würden sich „wie kaum eine andere Branche“ auch „öffentlich zur Nachhaltigkeit bekennen“, heißt es in einem Bericht des Umweltbundesamtes, der schon im Jahr 2020 die größten Handelsketten auf ihre Nachhaltigkeitsversprechen hin überprüfte.