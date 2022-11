Lebensmittel nach Hause : Aldi erprobt eigenen Lieferdienst

Der Discounter Aldi Süd könnte im kommenden Jahr in die Lieferung mit frischen Lebensmitteln in Deutschland einsteigen. In den Vereinigten Staaten versucht die Supermarktkette so etwas schon in einem kleinen Umfang, wie Scott Patton, der Einkaufsleiter von Aldi USA, dem Handelsblatt sagte. „Wir testen das jetzt mit einer kleinen Gruppe von Konsumenten und wollen es dann schrittweise landesweit ausrollen“, sagte Patton der Zeitung.

Das Projekt ist also noch in einem frühen Status und das Unternehmen bestätigt freilich nicht, ob dieser Test in Amerika automatisch bedeutet, dass es auch für den Heimatmarkt zukünftig eine Lieferung von Lebensmitteln geben wird. Doch bietet sich der Plan durchaus als Blaupause an. Dafür spricht etwa, dass der Discounter auch für seine Zentrale 50 Stellen für E-Commerce-Fachleute ausgeschrieben hat.

Allerdings ist der Aufbau einer Lieferlogistik teuer. Noch mehr kostet es, wenn auch die Software nicht von einem Partner, sondern im Unternehmen aufgebaut wird. Die Rede ist von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb in der Lebensmittel-Lieferung ohnehin schon stark ist – und die Konkurrenz von Aldi aus anderen Supermarktketten einen gehörigen Vorsprung hat. Rewe etwa macht schon seit mehr als zehn Jahren auch Online Geschäfte. Die genossenschaftlich organisierte Supermarktkette betreibt seit einigen Jahren einen eigenen Lieferdienst. Allerdings verdient das Unternehmen damit kein Geld.

Rewe-Chef Lionel Souque betont immer wieder, dass ihm persönlich daher auch das Angebot viel besser gefällt, dass Kunden ihre Einkäufe zwar online tätigen, sie dann aber selbst abholen. Schließlich sind die Wege zu Supermärkten in Deutschland aufgrund des großen Wettbewerbs und der vielen Anbieter so kurz wie sonst fast nirgendwo. Zudem lagert man so die Lieferung an die Kunden aus, den mit Abstand teuersten und aufwendigsten Teil dieses Geschäftsmodells.

Gleichzeitig spürt Rewe die wachsende Nachfrage nach solchen Angeboten, in den vergangenen Jahren haben sich mehrere Schnelllieferdienste etabliert, die damit werben, Einkäufe in 10 Minuten zu den Kunden zu bringen. Die Rewe-Gruppe ist in Flink investiert, einen der größten Anbieter, der mit Wettbewerbern wie Gorillas oder Knuspr konkurriert. Souque glaubt daran, dass Flink eher als Gorillas das Potenzial hat, Marktführer zu werden. Auch weil viele der mit hohen Millionensummen finanzierten Start-ups zu kämpfen haben, deutet sich eine Konsolidierung an. Wer am Ende als Sieger hervorgeht, hat gute Chancen, das bislang verlustreiche Geschäft in Gewinne umzumünzen.

Edeka geht einen anderen Weg, die Lebensmittelkette hält gut ein Viertel an dem niederländischen Unternehmen Picnic. Dessen Ausbreitung in Deutschland unterstützt vor allem die Rhein-Ruhr-Gesellschaft seit einigen Jahren. In Oberhausen etwa baut Picnic gerade direkt neben dem Verteilzentrum des Lebensmittelriesen ein neues, automatisiertes Logistikzentrum, das von Ende 2024 an eine Kundengruppe von etwa 180 000 Familien mit ihrem Wocheneinkauf bedienen soll. Rund 150 Millionen Euro investiert Picnic in den Neubau, also vor allem in Robotik und Logistik im Innern, von Edeka wird Picnic auch das Gebäude mieten. „Der deutsche Lebensmittelhandel ist nicht von gigantischen Margen geprägt, sondern großem Wettbewerb. Deshalb muss man die drei Bereiche in der Wertschöpfungskette möglichst effizient gestalten“, sagte Picnic-Deutschlandchef Frederic Knaudt kürzlich der F.A.Z. Dabei geht es neben der Beschaffung von Lebensmitteln und der Lieferung auf der letzten Meile eben auch um die Logistik in der Mitte der Kette.

Da hat der Discounter Aldi mit seinen Regionalgesellschaften natürlich auch ein enges Netz, jedoch setzen die Konkurrenten auch deshalb auf Partner, weil die häufig in ihrer Start-up-Kultur schneller in der Expansion sind. Klassische Lebensmittelhändler feilschen länger um Quadratmeterpreise, als Neugründungen für 20 neue Geschäfte in den größten deutschen Städten brauchen.

Auf der anderen Seite haben auch die Jungunternehmen gemerkt, warum die etablierten Händler wichtig sind. So kauft Picnic gemeinsam mit Edeka die Ware international ein und profitiert daher von der Einkaufsmacht des Lebensmittelriesen. Noch nicht in Lebensmittellieferungen eingestiegen hingegen ist Aldis schärfster Konkurrent Lidl. Der Discounter erzielt gleichwohl schon Milliardenumsätze über seinen Online-Shop – dort verkauft das Unternehmen Waren über das angestammte Lebensmittelsortiment hinaus.