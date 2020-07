Aktienkurs steigt : Daimler-Zahlen machen Anlegern Hoffnung

Schlechte Nachrichten aus der Autowelt sind Standard nach einem Halbjahr, in dem wochenlang keine Autos und erst recht keine Lastwagen verkauft werden konnten. Auch Daimler wird noch Jahre brauchen, bis die daraus resultierende Krise aufgearbeitet sein wird, machte Vorstandschef Ola Källenius in Telefonkonferenzen mit Analysten und Journalisten deutlich. Die Anleger aber sind nun zuversichtlich, dass die Weichen richtig gestellt sind und griffen zu: Um mehr als 6 Prozent legte der Kurs der Daimler-Aktie am Mittwochvormittag zu und erreichte damit Kurse jenseits 41 Euro. So viel wurde für das Papier zuletzt Ende Februar bezahlt, bevor deutlich geworden war, dass die Corona-Pandemie auch außerhalb Asiens dramatische Formen annehmen könnte.

Nach der Analysten-Konferenz strich beispielsweise die Citigroup ihre Verkaufsempfehlung. Dagegen rät Goldman Sachs weiter zum Verkauf der Aktien, wobei der Goldman-Sachs-Analyst Georger Galliers ausdrücklich die starken Kosteneinsparungen lobt: Der Ausblick stimme zuversichtlich.

Weitere Spaßmaßnahmen notwendig

Daimler-Chef Ola Källenius setzte den zahlreichen Gerüchten und Spekulationen über die notwendigen Einsparungen zwar keine konkreten Zahlen entgegen. Er präzisierte aber, dass über das Sparprogramm aus dem November hinaus noch weitere erhebliche Maßnahmen notwendig sein würden, um die Kosten der zu erwartenden Nachfrage anzupassen. Während im November für die Personalkosten im Daimler-Konzern ein Einsparvolumen von 1,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022 vorgesehen war, werde man wegen der Corona-Krise den Horizont bis zum Jahr 2025 weiten. „Wir werden jedes Jahr Maßnahmen ergreifen und stetig die Fixkosten senken.“

Mit den Arbeitnehmervertretern sei man in konstruktiven Gesprächen. Er finde es nicht sinnvoll, über Einzelmaßnahmen zu sprechen, bevor ein Ergebnis erzielt sei, sagte Källenius. „In einer so grundlegenden Transformation wären betriebsbedingt Kündigungen immer das letzte Mittel, auch wenn die wirtschaftliche Lage das grundsätzlich erlauben würde“, betonte er mit Blick auf die Befürchtung, dass die „Zukunftssicherung 2030“ zur Disposition stehen könnte. Diese schließt betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2029 aus und gilt für die allermeisten Daimler-Mitarbeiter in Deutschland.

Das erste Quartal schloss Daimler mit einem Konzernverlust von 1,9 Milliarden Euro, nach einem Minus von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Die operative Entwicklung spiegelt sich dagegen deutlicher in dem um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn (Ebit), der im Vorjahresquartal noch fast 2,5 Milliarden Euro erreichte, jetzt aber mit minus 708 Millionen Euro angegeben wird. Der Konzernumsatz sackte im zweiten Quartal um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden ab, nachdem 34 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft worden waren. Dabei lag der Verkauf in der Personenwagen-Spare mit 480.000 Autos und Vans um 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau, der Absatz im Truck-Bereich fiel sogar um 55 Prozent auf 61.000 Stück.