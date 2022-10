Schweizer Großbank : Credit Suisse im freien Fall

Aktualisiert am

Ängste vor einer Kapitalerhöhung treiben den Aktienkurs der krisengeschüttelten Großbank in den Keller. Mitarbeiter und Kunden sind verunsichert.

Es lassen sich viele Worte finden, um den prekären Zustand der Credit Suisse (CS) zu beschreiben. Aber es reicht auch ein kurzer Blick auf den Aktienkurs der Schweizer Großbank. Dieser ist seit Monaten im freien Fall. Und am Montag setzte es einen weiteren herben Rücksetzer: Der Kurs sank im Tagesverlauf um 7 Prozent auf 3,70 Franken. Der Anteilsschein des einstigen Aushängeschilds der Schweizer Finanzbranche ist jetzt weniger wert als ein Espresso in der Zürcher Innenstadt. Seit Beginn des Jahres hat sich der Kurs mehr als halbiert. Der Börsenwert ist auf 10 Milliarden Franken (10,4 Milliarden Euro) gefallen. Im März 2021 lag er noch dreimal so hoch.

Zur Erinnerung: Die CS ist in den vergangenen Jahren von Skandal zu Skandal getaumelt. Auf die Spitzelaffäre des früheren Vorstandschefs Tidjane Thiam folgten fragwürdige Anlagegeschäfte mit dem zusammengebrochenen Finanzdienstleister Greensill sowie Milliardenverluste aus unkontrollierten Kreditvergaben an eine New Yorker Zockerbude namens Archegos. Hinzu kamen zahlreiche kostspielige Rechtsstreitigkeiten infolge von mutmaßlichem oder bewiesenem Fehlverhalten eigener Mitarbeiter. Der damit einhergehende Vertrauensverlust wirkte sich auch negativ auf das Kerngeschäft Vermögensverwaltung aus: Reiche Kunden blieben der Bank fern oder kehrten ihr den Rücken. Das zweite Quartal 2022 schloss die Bank mit einem Verlust von 1,6 Milliarden Franken ab.

Daraufhin musste der Schweizer Thomas Gottstein Anfang August die Führung der CS an den Deutschen Ulrich Körner abgeben. Im Schulterschluss mit dem zu Jahresbeginn neu installierten Verwaltungsratspräsidenten Axel Lehmann tüftelt der frühere Unternehmensberater an einer neuen Strategie, welche die angeschlagene Bank endlich wieder auf Kurs bringen soll. Am 27. Oktober wollen Körner und Lehmann ihre Pläne für den Konzernumbau vorlegen, der mit harten Einschnitten für die Belegschaft einhergehen dürfte.

Aus Mangel an konkreten Fakten wird innerhalb der Bank und in deren Umfeld seit Wochen munter über mögliche Maßnahmen wie einen Teilrückzug aus dem Investmentbanking und den Abschied aus bestimmten Weltregionen spekuliert. Das sorgt für große Unruhe und Verunsicherung im Kreis der mehr als 50 000 Mitarbeiter. Dies wiederum drückt auf die Arbeitsmoral und die Stimmung – und kann die besten Leute dazu verleiten, sich lieber andernorts nach einem Job umzuschauen. Daher sah sich Körner Ende vergangener Woche dazu veranlasst, seine Belegschaft zu beruhigen.

In einem internen Memo, das der F.A.Z. vorliegt, dankte der Vorstandschef seinen Leuten für ihr „großes Engagement“ und die „harte Arbeit“. Zweifellos würden die Märkte und die Presse bis Ende Oktober noch mehr Lärm machen, schreibt er und folgert: „Ich kann Ihnen nur raten, diszipliniert zu bleiben und so nah wie möglich an Ihren Kunden und Kollegen dran zu bleiben. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, bei den vielen Geschichten, die Sie in den Medien lesen, konzentriert zu bleiben – vor allem, wenn man bedenkt, wie viele sachlich unrichtige Aussagen gemacht werden. Ich hoffe jedoch, dass Sie unsere tägliche Aktienkursentwicklung nicht mit der starken Kapital- und Liquiditätsposition der Bank verwechseln.“

Umbau womöglich von Kapitalerhöhung begleitet

Mit letzterem Satz wollte Körner gewiss auch den über soziale Medien verbreiteten Gerüchten über einen angeblich drohenden Liquiditätsengpass die Nahrung entziehen. Derlei Unkenrufe seien verantwortungslos, hieß es am Montag ergänzend aus der Bank unter Verweis auf eine Kernkapitalquote, die mit 13,5 Prozent per Ende Juni innerhalb der Zielspanne von 13 bis 14 Prozent lag.

Nach Ansicht von Andreas Venditti, Analyst der Bank Vontobel, werden die aktuelle Gerüchtewelle und der damit einhergehende Ausverkauf an der Börse durch Spekulanten befeuert, die auf einen sinkenden CS-Kurs gewettet hätten. Zugleich hält es Venditti aber auch für zunehmend wahrscheinlich, dass die Credit Suisse ihren Umbau mit einer Kapitalerhöhung flankiert. Konkret rechnet er mit einer Aufstockung um 4 Milliarden Franken.

Die Furcht vor einer starken Verwässerung ihrer Aktien hatte viele Anleger schon in den vergangenen Wochen zum Ausstieg aus der CS getrieben. In Kreisen der Bank wird hingegen betont, dass man Kapital auch durch den Verkauf einzelner Geschäftsbereiche (wie der Sparte für verbriefte Produkte) freisetzen respektive an Bord holen könne.

Credit Suisse sucht verzweifelt nach Käufern

Klar ist: Angesichts des rekordtiefen Aktienkurses wird das Management alles versuchen, um möglichst ohne eine Kapitalerhöhung auszukommen. Venditti gibt allerdings zu bedenken, dass die Verhandlungen über den Verkauf von Geschäftseinheiten in der aktuellen Phase sehr schwierig seien: Jeder potentielle Investor wisse, dass die CS verzweifelt nach Käufern suche. Das drücke die Preise in einem ohnehin nicht gerade günstigen Marktumfeld. Überdies koste ein radikaler Umbau zunächst einmal viel Geld. „Abfindungen zahlt man zu Beginn, aber die Kosten sinken erst über die Jahre“, sagt Venditti im Gespräch mit der F.A.Z. Der Analyst erinnert daran, dass die von Tidjane Thiam einst eingesetzte Einheit zur Abwicklung aussortierter und fauler Geschäfte von 2015 bis 2018 Verluste von 12 Milliarden Franken eingefahren habe. Davon seien allein 4 Milliarden Franken auf die Investmentbank entfallen, die auch jetzt wieder im Fokus der Restrukturierung stehe.

Venditti rechnet nicht damit, dass ein „weißer Ritter“ kommt und der CS unter die Arme greift. Dazu sei der Aufwand, um bei der Bank aufzuräumen, einfach zu groß. „Das wird der Credit Suisse niemand abnehmen.“ Die Bankspitze selbst ist denn auch gar nicht auf der Suche nach einem (starken) Partner. Man wolle unabhängig bleiben und das Haus aus eigener Kraft auf Kurs bringen, heißt es am Paradeplatz.