Vierzehn Jahre lang hat Akio Toyoda als Präsident von Toyota Motors den größten Autokonzern der Welt geführt, zweimal schwere Turbulenzen um Qualitäts­män­gel in den Vereinigten Staaten über­wunden, den Absatz um ein Viertel ge­steigert und den Börsenwert vervierfacht. Dennoch zeigt er nicht die selbstherrliche Erfolgsgewissheit europäischer oder amerikanischer Konzernkapitäne. Bei der Begegnung am Rand des Autorennens von Le Mans entsteht der Eindruck, dass To­yoda zufrieden ist darüber, aus eigenen Stücken die Verantwortung des Konzernchefs abgegeben zu haben, um sich nun als Chairman, vergleichbar einem Aufsichtsratsvorsitzenden, um das zu kümmern, was ihn wirklich interessiert: Autorennen und emotionelle Autos.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Auf der Rennstrecke von Le Mans, vor dem 24 Stunden-Rennen am vergangenen Wochenende, konnte Toyoda seine Passion verbinden mit der Kommunikation von klimaschonenden Strategien seines Au­tokonzerns: Vor dem Start des Rennens fuhr der Chef selbst in einem Corolla-Tourenwagen mit Wasserstoffantrieb eine De­monstrationsrunde. Nach dem Start des legendären 24 Stunden-Rennens freut sich Toyoda, es sei ein großer Fortschritt, dass die internationale Dachorganisation für den Motorsport, FIA in Paris, für die Serie der besonders schnellen Hypercars auf Langstreckenrennen wie in Le Mans auch über den Einsatz von wasserstoffbetrie­benen Autos diskutieren wolle. „Der Wasserstoffantrieb war nicht nur ein Vorwand, damit ich zum Spaß eine Runde um den Kurs fahren durfte“, sagt Toyoda. „Wir nutzen solche Anlässe von Rennen, um un­sere Entwicklungsarbeit zu beschleunigen. Da steht man im Wettbewerb mit anderen, die Termine für die nächsten Rennen stehen fest.“ Der Corolla-Touren­wagen ist dabei aus der Sicht von Toyoda keine Aktion für einen Tag, sondern sei seit drei Jahren zehnmal in Japan bei Rennen eingesetzt worden.

Autorennen fahren unter Pseudonym

Die Vorgeschichte dieser Renneinsätze war eher delikat: „Als wir dieses Auto zum ersten Mal in Rennen einsetzen wollten, kamen viele Fragen mit dem Hintergrund, dass Wasserstoff doch gefährlich sei.“ Zerstreut wurden die Zweifel auf originelle Art: Der Fahrer sei schließlich Akio Toyoda selbst. Die Rennleidenschaft hatte der heute 67 Jahre alte Toyoda lange Zeit verborgen, um nicht Diskussionen in der traditionell gestimmten Konzernhierarchie auszulösen. Jahrelang startete er nur unter dem Pseudonym „Morizo“, beginnend weitab vom japanischen Stammhaus mit dem 24-Stunden-Tourenwagenrennen auf dem Nürburgring von 2007. Kein Wunder, dass die europäische Motorsportabteilung Toyota Gazoo Racing mit Sitz in Köln eine der wichtigsten des Konzerns ist – früher auch Sitz des Formel-1-Rennstalls, nun zuständig für die Serie der Langstreckenrennen, die vom Termin in Le Mans gekrönt wird.

Toyoda berichtet, er habe auch den Prototypen eines vollelektrischen Rennwagens von Toyota getestet, der beim Fahren die gleichen Eindrücke mache wie ein Verbrenner-Rennauto. Mit solchen Nachrichten tritt der Toyota Chairman dem Eindruck entgegen, sein Konzern sei viel zu langsam mit der Elektrifizierung der Modellpalette. Zugleich scheint aber der passionierte Rennliebhaber durch: „Manche freuen sich, wenn man auch beim Rennen keinen Lärm mehr hört von Verbrennermotoren. Aber ich spreche nicht von Lärm, sondern von Sound.“ Der Klang der Rennwagenmotoren sei womöglich verzichtbar bei einem Rennen wie Le Mans mit viel Aktion in einem Starterfeld von 60 Autos. Anders sei das bei einer Rallye, wo die Fans auf die Vorbeifahrt einzelner Autos warteten und das Motorengeräusch zu den wichtigen Eindrücken gehöre.