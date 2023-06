Aktualisiert am

Kein Rundum-Luftfahrtkonzern mehr, sondern eine größere Airline-Gruppe: So sieht Chef Spohr die Zukunft der Lufthansa. Nun verkauft er die Tochtergesellschaft Airplus.

Konzernumbau kommt voran: A380-Flugzeug der Lufthansa in München

Die Deutsche Lufthansa treibt ihre Fokussierung auf das Kerngeschäft mit dem Flugbetrieb voran. Der Konzern verkauft seine Tochtergesellschaft für Geschäftsreise- und Zahlungsdienstleistungen, Airplus, an die schwedische SEB Kort Bank. Die Transaktion soll dem Konzern 450 Millionen Euro einbringen, wie Lufthansa am Mittwochmorgen mitteilte. Der Verkauf soll Anfang 2024 abgeschlossen werden.

Schon vor der Corona-Pandemie hatte Vorstandschef Carsten Spohr begonnen, aus dem Luftfahrtkonzern mit diversen Nebengeschäften einen Verbund von Fluggesellschaften zu formen. „Wir entwickeln uns konsequent weiter vom Aviation-Konzern zu einer Airline-Gruppe, die dabei immer internationaler wird“, sagte Spohr jüngst auf der Hauptversammlung des Konzerns.

In der Krise war man aber auf diesem Weg ins Stocken geraten, da es an Kaufinteressenten für Tochtergesellschaften und vor allem an lukrativen Offerten mangelte. Mittlerweile hat der Konzern schon seine Catering-Tochtergesellschaft LSG Skychefs, die die Bordverpflegung für Passagiere liefert, veräußert. Nun folgt Airplus. Andererseits wurde zum Ausbau des Flugbetriebs der Einstieg bei der italienischen Fluggesellschaft ITA besiegelt.

„Nächster großer Schritt“

„Nach den bereits erfolgten Vereinbarungen – zur Veräußerung der LSG-Gruppe im April und jüngst für eine Beteiligung an ITA – ist der Verkauf von Airplus der nächste große Schritt in der Strategie der Lufthansa Group, sich künftig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren", sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen. Man könne sich nun noch stärker auf die weitere Verbesserung der Profitabilität und Kapitalrendite des Kerngeschäfts der Lufthansa Group fokussieren. Dass die Umstrukturierung nach der Krise mit LSG-Verkauf, ITA-Einstieg und Airplus-Trennung binnen drei Monaten an Tempo gewonnen habe, zeige deutlich, dass der Konzern seine Strategie nunmehr konsequent umsetze.

Als letzter großer Trennungsschritt steht nun der Verkauf eines Minderheitsanteils der Lufthansa Technik an. Da die Wartungssparte 6 bis 8 Milliarden Euro wert sein soll, dürfte ein Verkauf von 20 Prozent an einen Finanzinvestor sogar deutlich mehr als eine Milliarde Euro einbringen. Nach früheren Aussagen rechnet Steenbergen damit, im zweiten Halbjahr mit einem Interessenten einig zu sein. Als Ausweichoption bleibt, Lufthansa Technik an die Börse zu bringen. Das gilt aber aktuell als unwahrscheinlich, da sich mehrere Finanzinvestoren wie Advent, Bain und CVC für die Sparte interessieren sollen.

Für Airplus dürfte sich Lufthansa ursprünglich Hoffnungen auf einen deutlich höheren Verkaufserlös als die nun gemeldeten 450 Millionen Euro gemacht haben. Doch der Geschäftsreiseverkehr hat sich bislang schwächer als der Urlauberverkehr vom Corona-Dämpfer erholt, da viele einstige Reiseanlässe durch Videokonferenzen ersetzt wurden. Airplus – schon vor Corona ohne große Gewinne – machte zuletzt Verluste, was Skepsis über den möglichen Verkaufspreis ausgelöst hatte.

Teure Modernisierung der Flotte

An der Börse scheint nun aber Zufriedenheit mit den erzielten Konditionen zu überwiegen. Der Erlös für den lange erwarteten Airplus-Verkauf sei deutlich höher, als es für erreichbar gehalten worden sei, schrieb Analyst Jarrod Castle von UBS. Die Lufthansa-Aktie gewann am Mittwochvormittag 1,3 Prozent an Wert und stand auf der Gewinnerseite im M-Dax.

Die Erlöse aus den Spartenverkäufen will Lufthansa in die Kompletterneuerung der Flotte stecken, deren Emissionen dadurch sinken sollen. Gleichzeitig die Sparten mit Investitionen größer und zukunftsfit zu machen und eine dreistellige Zahl neuer Flugzeuge zu beschaffen wäre aus Spohrs Sicht zu teuer. Die Flottenerneuerung erfordere „enorme Summen“ von etwa 2,5 Milliarden Euro je Jahr, rechnete er auf der Hauptversammlung vor.

Die Strategie mit der Fokussierung auf das Kerngeschäft mit dem Fliegen ruft seit Langem ein gespaltenes Echo hervor. Die Analysten von Bernstein Research loben sie, die Vereinfachung der Konzernstruktur dürfte am Markt gut ankommen. Andere sind skeptischer. Denn mit dem Teilverkauf von Lufthansa Technik steht die Trennung von einem Konzernteil an, der auch in der Pandemie Gewinne machte. Für die Passagierfluggesellschaften hingegen wies der Konzern auch 2022 noch in Summe einen bereinigten operativen Verlust von 300 Millionen Euro aus, nur für die Auslandstochtergesellschaften Swiss und Austrian Airlines gab es ein positives Ergebnis.

Vielfalt „keine Schwäche“?

Für 2023 hat Spohr das Ziel ausgegeben, jede einzelne Betriebseinheit solle für sich profitabel werden. Derweil rügten Aktionäre zuletzt, dass der Konzern mit einer – auch durch den Einstieg bei ITA – wachsenden Zahl von Flugbetriebseinheiten komplexer werde. Spohr hielt dem entgegen: „Die Vielfalt unserer Airline-Gruppe ist keine Schwäche. Im Gegenteil. Sie wird immer mehr zu unserem zentralen strategischen Erfolgsfaktor.“

Airplus wird künftig nicht mehr Teil dieser Lufthansa-Vielfalt sein. Finanzvorstand Steenbergen sagte, der bisherige Konzernableger könne bei der schwedischen SEB „als Teil einer größeren Finanzgruppe sein Potential besser als in der Lufthansa Group ausschöpfen“. SEB-Chef Johan Torgeby nannte Airplus eine „überzeugende strategische Ergänzung“. Die Transaktion stützte die „breiteren strategischen Ambitionen des SEB-Konzerns“ im Firmengeschäft im deutschsprachigen Raum und in Nordeuropa.