Riesen-Luftschiff : „Fliegender Popo“ auf großer Fahrt

Wenn Vorstandschef Tom Grundy über sein Luftschiff spricht, kommt er geschäftsmäßig ins Schwärmen: „Airlander 10 ist das effizienteste große Luftfahrzeug der Welt“, gibt sich Grundy optimistisch. Kein anderes Luftfahrzeug verbrauche so wenig Sprit und biete dabei so viel Platz für bis zu hundert Passagiere und gut 10 Tonnen Fracht. Wegen der ungewöhnlichen Form des 92 Meter langen und 42 Meter breiten Luftschiffs sprechen die Entwickler scherzhaft von einem „fliegenden Popo“. Noch in diesem Jahr soll die Produktion beginnen, kündigte das Unternehmen Hybrid Air Vehicles (HAV) auf der Luftfahrtmesse in Farnborough vergangene Woche an.

Grundy brachte eine weitere für sein Unternehmen erfreuliche Nachricht mit: Die spanische Regionalfluglinie Air Nostrum hat vor Kurzem eine „Reservierung“ für zehn Exemplare des gigantischen Luftschiffs gemacht. So ganz fix ist der Kauf wohl nicht, aber immerhin zeigt sie ernsthaftes Interesse. Die Airlander könnten beispielsweise für Touristenflüge genutzt werden. HAV sieht auch das Potential für Kreuzfahrten mit dem Luftschiff, das bis zu fünf Tage ununterbrochen über den Himmel gleiten kann, in bis zu 6000 Metern Höhe. Der Airlander ist nicht besonders schnell, etwa 130 Kilometer in der Stunde schafft er. Dafür betont Grundy, dass es eine sehr angenehme Reise, ohne Gerüttel und Turbulenzen sei. „Es ist wie eine große Fähre“, sagte Grundy. Die maximale Reichweite beträgt dabei 4000 nautische Meilen, das entspricht etwa 7400 Kilometern.