Wegen der hohen Nachfrage nach dem A320 will der Airbus-Konzern an fast allen Standorten in Deutschland neue Mitarbeiter einstellen. Bei der Qualifikation zeigt er sich dabei zu Kompromissen bereit.

Der Airbus-Konzern will allein in Deutschland in diesem Jahr 3500 neue Mitarbeiter einstellen. Etwa 2000 Arbeitsplätze sollen neu geschaffen werden, weil die Nachfrage vor allem nach den A320-Flugzeugen so hoch ist, dass mehr Personal benötigt wird. Zu einem großen Teil geht es auch darum, frei werdende Arbeitsplätze neu zu besetzen – schon weil hunderte von Mitarbeitern in den Ruhestand wechseln. „Nachwuchs ist also dringend nötig“, sagte Marco Wagner, Arbeitsdirektor von Airbus in Deutschland gegenüber Journalisten: „Dabei müssen wir auch den Wissenstransfer sicherstellen.“

Airbus hofft darauf, ein Drittel der Stellen mit Nachwuchskräften besetzen zu können und stellt dabei das Dekarbonisierungsprojekt im Flugzeugbereich in den Vordergrund. „Jeder kann dazu beitragen, diese Vision umzusetzen. Hier geht es um Pionierarbeit“, wirbt Wagner um die klimabewusste Generation Z, wohl wissend, dass gerade die jungen Leute stark umworben sind.

„Dieser Arbeitsmarkt ist eindeutig ein Bewerbermarkt“, bestätigte Wagner. Während der Personalmanager berichtet hatte, dass Airbus weltweit jährlich hunderttausende von Bewerbungen erhalte, wollte er über vergleichbare Zahlen in Deutschland nicht sprechen. Nur so viel: „Es wird enger und schwieriger, die Stellen zu besetzen.“

Gesucht: Kabinenausrüster und Cybersecurity-Spezialisten

Ausdrücklich wirbt Airbus darum, sich auch dann zu bewerben, wenn die fachliche Qualifikation nicht perfekt auf eine Stellenbeschreibung im Job-Portal der Airbus-Homepage passe. Man sei bereit, Neueinsteiger passend zu qualifizieren. Wichtig sei die passende Einstellung. „Es geht um Respekt, um Disziplin. Sagen, was man tut und tun, was man sagt“, charakterisiert Wagner die Erwartungen an neue Mitarbeiter.

Gesucht werden Elektriker, Mechaniker und Kabinenausrüster, aber auch Fachleute für IT und Cybersecurity sowie im Bereich Brennstoffzellen. An einigen Standorten steht eher die Forschung im Vordergrund, etwa in Bremen, wo man Experten suche, die kryogene Tanks für Wasserstoff entwickeln können.

Den größten Teil der Neueinstellungen plant Airbus im Bereich der kommerziellen Luftfahrt und damit vor allem in Hamburg, wo für Airbus 15.000 Stammbeschäftigte und zusätzlich 2000 Leiharbeiter tätig sind. Mehr als 1000 Mitarbeiter werden aber auch für die Bereiche Verteidigung und Raumfahrt gesucht, sowie einige hundert für das Helikopter-Geschäft. Hier geht es vorrangig um Standorte in Bayern und Baden-Württemberg

Während der Corona-Zeit gab es noch Abfindungen

In den Hochzeiten der Corona-Pandemie hatte Airbus tausende Mitarbeiter mit Abfindungsprogrammen dazu bewegt, das Unternehmen zu verlassen. Damals habe man kein einziges Flugzeug am Himmel gesehen. Die Kunden hätten ihre Bestellungen zwar nicht storniert, aber eben auch keine Flugzeuge abnehmen wollen, erinnerte Marco Wagner an die Situation. Rückblickend sei es jedenfalls richtig gewesen, die Produktion wenigstens zu 60 Prozent weiter laufen zu lassen, sonst hätten die Zulieferer teilweise nicht überlebt.

Der Airbus-Konzern mit aktuell insgesamt 134.000 Beschäftigten (davon 45.000 in Deutschland) hat vor wenigen Tagen berichtet, dass der Umsatz im vergangenen Jahr trotz Problemen in der Lieferkette um 13 Prozent auf knapp 59 Milliarden Euro gestiegen sei. Der Nettogewinn stieg nur minimal auf 4,2 Milliarden Euro.