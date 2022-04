Airbus-Chef im Interview : „Die Verteidigung im Weltraum ist ein neues wichtiges Thema“

Herr Faury, der Ukrainekrieg, hohe Energiepreise und der Lockdown in China nähren die Angst vor einer Rezession. Ist der gerade begonnene Aufschwung in der Luftfahrt bald wieder vorbei?

Wir hatten die Pandemie. Jetzt haben wir einen Krieg. Aber der Luftverkehr erholt sich. In Amerika liegt er schon über dem Niveau von vor der Pandemie. Auf Basis der aktuellen Lage in der Ukraine – und keiner weiteren Eskalation – halten wir an unseren Erwartungen fest. Das heißt, wir dürften bei Kurz- und Mittelstreckenflügen 2023 wieder das Vorkrisenniveau erreichen, bei Langstrecken etwa 2025. Der eingeschränkte Flugverkehr in Russland, Belarus und der Ukraine macht nur vier Prozent des weltweiten Verkehrs aus.