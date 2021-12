Airbnb-Gründer im Gespräch : „Wohnen, Arbeiten und Reisen verschwimmen“

Aktualisiert am

Airbnb-Gründer Nathan Blecharczyk sieht eine Revolution des Reisens – und das mitten in der Pandemie. In Interview erklärt er auch, warum ihn der Wettkampf mit anderen Portalen wie Booking.com nicht schreckt.

Herr Blecharczyk, haben Sie in diesem Jahr Urlaub im Ausland gemacht?

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Meine erste Auslandsreise habe ich im November unternommen. Ich war in Paris, aber nicht im Urlaub, sondern für einen geschäftlichen Termin. Leider war der Aufenthalt sehr kurz. Ich hoffe, bald wieder nach Europa kommen zu können und diesmal länger bleiben zu können.

Verändert die Pandemie das Reisen?

Wir sehen zwei Entwicklungen. Erstens: Nähere Ziele werden populärer. Viele Menschen haben 20 Monate lang auf Auslandsreisen verzichtet. Zu Hause fühlten sie sich aber gefangen und wollten raus – oft ins Grüne. Auf Airbnb gibt es Millionen Unterkünfte in ländlichen Gebieten. Im ersten Quartal machten Auslandsreisen nur 20 Prozent der Buchungen aus. Aber wann immer ein Land öffnet, steigt die Nachfrage. Im Sommer erreichte der Auslandsanteil bei den Buchungen 33 Prozent. Der zweite Trend hat schon eher begonnen und wird die Pandemie überdauern: Aufenthalte werden länger. Denn die Unterschiede zwischen Wohnen, Arbeiten und Reisen verschwimmen.

Das müssen Sie erklären.

Wegen der Pandemie dürfen viele Beschäftigte nicht ins Büro. Sie halten Videokonferenzen ab. Das kann man nicht nur aus dem eigenen Zuhause heraus, sondern aus jedem Zuhause. Wir haben eine Umfrage gemacht: 66 Prozent der Deutschen erwarten in Zukunft mehr Flexibilität. Dazu passt, dass mehr Menschen längere Aufenthalte buchen und am Reiseziel auch arbeiten. Abends und am Wochenende nehmen sie sich Zeit für private Erlebnisse. Ende September waren 20 Prozent der auf unserer Plattform gebuchten Übernachtungen Aufenthalte von einem Monat oder länger. Eine neue Reisekategorie ist entstanden.

Wie kommt Airbnb durch die Krise?

Die ersten drei Monate der Pandemie führten beinahe zum Stillstand. Doch schon im Sommer 2020 wollten Urlauber wieder aufbrechen, wenn auch zu anderen Zielen. Im Sommer 2019 entfielen auf die zehn beliebtesten Städte auf Airbnb 11 Prozent aller gebuchten Übernachtungen. Zuletzt waren es weniger als 7 Prozent. Die Costa Blanca in Spanien wurde mehr gebucht als Madrid, die portugiesische Algarve mehr als Lissabon.

Dazu kamen Langzeitaufenthalte, die in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen könnten. In den letzten Monaten hat eine Reiserevolution stattgefunden mit vielen neuen Trends, die wir zum Anlass genommen haben, unser Produkt entsprechend anzupassen. Das hat dazu geführt, dass wir ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 hatten.

Airbnb ist Ende 2020 mitten in der Pandemie auch an die Börse gegangen. War das der richtige Zeitpunkt?

Auf jeden Fall. Wir mussten zu Beginn der Pandemie schnell einschneidende Entscheidungen treffen. Das wäre schwieriger geworden, wenn wir schon einen vielfältigen Anlegerkreis gehabt hätten. Mit den damaligen Anteilseignern, die uns seit Langem kannten, konnten wir schnell vorankommen.

Welche Entscheidungen waren das?

Vor Corona waren wir dabei, in mehrere neue Felder zu expandieren: Flüge, Hotels und mehr. Das waren alles gute Ideen. In der Krise hatten wir aber nicht mehr die Ressourcen, um all das gleichzeitig voranzutreiben. Wir machten Verlust, mussten Kosten senken und Mitarbeiter entlassen.

Vor allem haben wir beschlossen, uns wieder zu fokussieren – auf unser Kerngeschäft mit Unterkünften. Vor der Pandemie etwas anzukündigen und in der Krise die Erzählung zu verändern, das hätte neue Investoren verunsichert. Es war hilfreich, den Kurs vor dem Börsengang zu korrigieren.

Nun heißt es „Zurück zu den Wurzeln“?

Definitiv. Wir hatten angefangen, Chancen hinterherzurennen. Aber auf dem Onlinemarkt für Hotels und Flüge gibt es gut eta­blierte Anbieter. Dort ist es schwieriger, wirkliche Innovationen zu schaffen. Wir setzen die Stärke unserer Entwickler lieber dort ein, wo wir bereits führend sind, beim Homesharing.

Ein Beispiel ist unsere neue flexible Suche auf Airbnb. Wir haben gesehen, dass Nutzer sehr viel mit verschiedenen Reiseterminen experimentieren. Nun muss man nicht mehr feste Daten für An- und Abreise eingeben, Nutzer können allgemein nach einer Woche oder einem Monat im Sommer suchen und sich die interessantesten oder erschwinglichsten Ziele anzeigen lassen.