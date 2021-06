Airbnb-Chef Blecharczyk : „Die Reiselust ist gewaltig – auf der ganzen Welt“

Aktualisiert am

Airbnb-Gründer Nathan Blecharczyk spricht im Interview über den Trend zu langen Arbeitsurlauben auf dem Land, Ärger mit dem Finanzamt und sein privates Gästezimmer in San Francisco.

Herr Blecharczyk, nach über einem Jahr Corona – wohin würden Sie verreisen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Irgendwohin. Egal. Es wäre einfach toll, für eine Zeit lang die Corona-Enge hinter sich zu lassen. Raus aus dem Homeoffice, weg aus San Francisco.

Sie haben kein konkretes Ziel vor Augen?

Ich würde sehr gerne mal wieder nach Europa. Also, Italien ist immer toll. Vielleicht noch mal dahin, wo wir auf unserer letzten Europa-Tour waren – in einem Schloss in der Toskana.