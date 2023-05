Airbnb-Chef Brian Chesky : „Heute sind wir alle klüger“

Aktualisiert am

Brian Chesky will den Zimmervermittler Airbnb wieder zurück zu seinen Wurzeln bringen. Er spricht über die verlorene Unschuld im Silicon Valley und warum es ihn für immer verändert hat, Mitarbeiter zu entlassen.

Brian Chesky hat die Entstehungsgeschichte von Airbnb oft erzählt. Es war 2007, er war 26 Jahre alt, und zusammen mit einem Freund aus Studientagen beschloss er, während einer Konferenz in San Francisco ein wenig Platz in der gemeinsamen Wohnung zu vermieten. Die beiden besorgten sich Luftmatratzen und beherbergten drei Gäste. Das lief so gut, dass sie eine Geschäftsidee witterten.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Und so gründeten sie Airbnb, kurz für Airbed & Breakfast, eine Anspielung auf die Luftmatratzen, auf denen die ersten Besucher schliefen. Für viele Menschen hörte es sich erst abenteuerlich an, wildfremden Menschen das eigene Zuhause anzubieten. Aber das Konzept hatte durchschlagenden Erfolg, und Airbnb wurde zu einem Paradebeispiel der „Sharing Economy“, bei der es darum geht, Dinge miteinander zu teilen, ob nun Wohnraum oder auch Autos.