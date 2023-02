Aktualisiert am

Die Fluggesellschaft hat Brancheninsidern nach Maschinen im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar bei den beiden Herstellern geordert. Es wäre eine der größten Flugzeugbestellungen in der Geschichte der Luftfahrt.

Air India hat Insidern zufolge eine der größten Flugzeugbestellungen in der Geschichte der Luftfahrt aufgegeben. Die Fluggesellschaft des indischen Mischkonzern Tata gehört kaufe bei Airbus und Boeing insgesamt 470 Flugzeuge, die zu Listenpreisen mehr als 100 Milliarden Dollar kosteten, sagten Brancheninsider der Nachrichtenagentur Reuters.

Mit Airbus sei am Freitag eine Vereinbarung über den Kauf von 250 Flugzeugen unterzeichnet worden. Diese teilten sich auf in 210 A320neo-Maschinen sowie 40 A350. Mit Boeing sei bereits am 27. Januar der Kauf von insgesamt 220 Flugzeugen der Typen 737 Max, 787 und 777Xs vereinbart worden. Die Deals hatten sich bereits im Dezember abgezeichnet.

Airbus lehnte eine Stellungnahme ab. Stellungnahmen von Air India und Boeing lagen zunächst nicht vor.