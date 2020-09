F.A.Z. Exklusiv : Aida plant langsameres Wachstum und keine Emissionen

Bald sollen wieder Gäste an Bord: „Aida Mar“ im Sommer in Rostock Bild: dpa

Ausgerechnet die Kanaren. Die spanische Inselgruppe im Atlantik hat die Kreuzfahrtreederei Aida für ihren mehrfach verschobenen Neustart ausgesucht. Kaum war das verkündet, wurde das Archipel zum Risikogebiet. Michael Thamm, einst Aida-Chef und heute im amerikanischen Mutterkonzern Carnival für die kontinentaleuropäischen Marken Costa und Aida zuständig, sieht den Plan dennoch nicht in Gefahr. „Wir können trotz Reisewarnungen aufbrechen“, erklärt er im Gespräch mit der F.A.Z. „Denn wir befinden uns im Vergleich zu Hotels an Land in einer besseren Ausgangssituation.“

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Für Kreuzfahrten ist mit Behörden vor Ort ein separates Konzept abgestimmt – mit Zwangstests vor der Reise und Maskenpflicht in vielen Bereichen an Bord. „Wir kommunizieren klare Regeln. Wer sich aber nicht daran halten will, kann nicht mit uns fahren“, sagt Thamm. Konkurrent TUI Cruises hatte schon zwei Passagiere, die sich von einer abgeschirmten Landgang-Ausflugsgruppe abgesondert hatten, nicht wieder an Bord gelassen.