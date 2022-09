Mögliche Milliardeninvestition : Tschechen ringen um VW-Batteriefabrik

Ohne Batteriefertigung könnte der Autobaustandort Tschechische Republik den Anschluss an die Elektromobilität verlieren. Die Regierung in Prag will das verhindern. Doch der Plan gefällt nicht allen.

Alles neu beim tschechischen Autobauer Škoda : Designsprache, Logo, Markenauftritt, selbst Vorstandschef Klaus Zellmer, der sich und alles andere kürzlich ein paar Hundert Gästen in Prag präsentierte. Nicht zuletzt die Konzeptstudie „Vision 7S“ für ein neues, bullig daherkommendes SUV. Natürlich vollelek­trisch. Und alles auf einer Wellenlänge mit dem neuen Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume, der das Tempo auf dem Weg zur E-Mobilität erhöhen will. Škoda, seit 31 Jahren Tochtergesellschaft des VW-Konzerns, strebt an, dass bis 2030 sieben von zehn verkauften Autos der Modellreihen vollelektrisch betrieben werden.

Da passt es gut, dass die Regierung in Prag Ende Juli ein Konzept beschlossen hat, wonach künftig auch die Batterien zum Auto in der Tschechischen Republik produziert werden könnten. Industrie- und Handelsminister Jozef Síkela weiß, was auf dem Spiel steht: Der Automobilsektor im Land erwirtschaftet etwa 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und steht für 20 Prozent der Ausfuhr. Kein Unternehmen in der Tschechischen Republik ist größer als der Autobauer aus Jungbunzlau (Mladá Boleslav) nordöstlich von Prag.