Bilanz ohne Testat : Was der Fall Adler für die Immobilienbranche bedeutet

Nach einem Wochenende mit schockierenden Nachrichten aus dem Unternehmen spricht Adlers Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Kirsten nun von einem Neuanfang. Das Unternehmen hat einen Milliardenverlust veröffentlicht und kein Bilanztestat für das Geschäftsjahr 2021 erhalten. In einer telefonischen Pressekonferenz am Montag schilderte Kirsten, dass Adler am Wochenende kurz davor stand, an die Wand zu fahren. „Das war ein ziemlich knappes Rennen“, sagte er. Nur fünf Stunden vor Ablauf der Frist habe die Adler Group den Jahresabschluss für 2021 veröffentlicht, um die für seine Unternehmensanleihen geltenden Bedingungen einzuhalten.

Adler hat Anleihen im Umfang von knapp 4,5 Milliarden Euro am Markt, die im Fall eines Verstoßes gegen die Bedingungen fällig geworden wären. Das Unternehmen hätte diese Schulden dann also vorzeitig zurückzahlen müssen. Die Lage bleibt angespannt, denn Adler sind die Wege zu frischem Geld von Banken und vom Kapitalmarkt versperrt.

Alter Abschluss nicht mehr zu heilen

Mit den strengen Fristen in den Anleihebedingungen begründete Kristen die Entscheidung, die Geschäftszahlen für 2021 auch ohne Testat der Wirtschaftsprüfer veröffentlicht zu haben, statt auf weitere umfangreichere Prüfungen zu warten. „Wir haben am 30. April mit der Vergangenheit Spitz auf Knopf abgeschlossen“, sagte Kirsten und betonte: „Es hat eine Prüfung stattgefunden, wir haben einen geprüften Abschluss.“ Die Wirtschaftsprüfung KPMG könne sich nur keine Meinung bilden, was nicht bedeute, dass die Bilanz nicht in Ordnung sei. Kirsten will nun mit den Prüfern sprechen, um zumindest für 2022 wieder ein uneingeschränktes Testat zu erhalten. „Wir werden nicht mehr 2021 heilen“, sagte er, das Ziel sei nun, eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2022 stabil hinbekommen.

Der Immobilienmanager Kirsten war Mitte Februar als Aufräumer geholt worden, weil Adler schon seit Oktober 2021 versucht, Vertrauen in seine Bilanzen herzustellen – bisher vergeblich. Kirsten war in der Vergangenheit Finanzvorstand des Immobilienriesen Deutsche Annington, der später in dem heutigen Dax-Mitgliedsunternehmen Vonovia aufging. Vonovia ist über den Umweg einer Pfandverwertung kürzlich Ankeraktionär von Adler geworden. So vernetzt ist die Immobilienbranche.

In der Branche wirft der Fall Adler die Frage auf, ob es nur ein Einzelfall ist oder ob hier ein Schlaglicht auf einen insgesamt abrutschenden Wirtschaftszweig fällt. Die Wohnungspreise vor allem in den großen Städten haben sich in den vergangenen zehn Jahren teils atemberaubend erhöht, während die Mieten ebenfalls gestiegen sind, wenn auch weit weniger als die Kaufpreise. Doch inzwischen warnt etwa die Bundesbank, dass die Preise um bis zu 40 Prozent über einem gerechtfertigten Marktwert lägen. Das spräche im Extremfall dafür, dass eine Blase entstanden ist, die zu platzen droht.

Doch in der Branche überwiegt die Ansicht, dass statt einem Schock eher ein geringerer Preisanstieg als bisher oder kleinere Preisrückgänge bevorstehen. Dafür spricht, dass es eher zu wenig Wohnungen gibt und dass sich das angesichts explodierender Baupreise und mangelnder Baugrundstücke so schnell auch nicht ändern wird.

Unter Druck geraten

Gleichwohl ist die Wohnungsbranche insgesamt durchaus unter Druck geraten: Das liegt an den allmählich steigenden Zinsen, welche die Baufinanzierung verteuern und alternative Anlagen begünstigen. Das zeigt sich schon in den Aktienkursen der großen Wohnungsunternehmen: Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG oder TAG haben seit Jahresbeginn stärker an Wert verloren als der führende Aktienindex Dax. Die im S-Dax notierte Adler-Aktie hat wegen hausgemachter Probleme noch stärker gelitten und brach am Montag nach den schlechten Nachrichten des Wochenendes um bis zu 40 Prozent auf vorübergehend weniger als vier Euro ein.

Wie beurteilt Adler-Großaktionär Vonovia die Lage? Der Dax-Konzern hält 20,5 Prozent der Adler-Anteile, die er über den Umweg einer Pfandverwertung aus einem Darlehen übernommen hatte. Eine generelle Sorge, dass die Bewertungen der Immobilienbranche grundsätzlich zu hoch seien, hat Vonovia nicht. Schließlich seien die Verkaufspreise derzeit viel höher als die Werte, die in den Büchern stünden. Durch die Ukraine-Krise ist der Bedarf nach Wohnungen abermals gestiegen und grundsätzlich sehen die Immobilienkonzerne weiter eine steigende Nachfrage. „Unsere grundsätzliche Einschätzung hat sich nicht geändert, und auch die jüngste Marktreaktion ändert nichts an unserer Einschätzung“, sagte eine Vonovia-Sprecherin am Montag auf Anfrage. „Unsere Prämisse war von Anfang an, dass in Adler mehr Wert steckt, als der Aktienmarkt vermuten lässt, weil es ein Portfolio gibt, das wir sehr gut kennen.“

Analysiert hatte Vonovia das Adler-Portfolio im vergangenen Oktober, als sich der Wohnungskonzern erste Kaufoptionen auf Adler gesichert hatte. Eine Komplettübernahme strebt Vonovia aber nicht an, das hatte der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch auf der Hauptversammlung Ende vergangener Woche abermals bekräftigt. Angesichts gestiegener Kapitalkosten und der ohnehin schon hohen Schulden durch die milliardenschwere Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen will Vonovia derzeit keine weiteren Käufe tätigen. Die Adler-Beteiligung sei eine rein finanzielle und vergleichsweise kleine Investition.

Adler-Verwaltungsratschef Kirsten räumte am Montag ein, dass die Tochtergesellschaft Consus Real Estate mit ihren in Entwicklung befindlichen Immobilien bis auf einen Restwert von nur 90 Millionen Euro abgeschrieben worden sei und verwies auf ein wegbrechendes Neugeschäft. Adler hatte die Milliarden-Abschreibung zudem mit einem geringeren Entwicklungsvolumen und gestiegenen Baukosten begründet. Laut Kirsten steigen die Baukosten derzeit sogar noch stärker als die allgemeine Inflation, trotzdem ließen sich Immobilienprojekte fertig bauen. Man müsse aber Prioritäten setzen.