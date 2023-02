Die schlechten Nachrichten aus dem Hause Adidas reißen nicht ab. Im schlechtesten Fall erwartet der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt in diesem Jahr operativ ein Minus von 700 Millionen Euro. Das teilte der Dax-Konzern am späten Donnerstagabend mit. Es wäre der erste Verlust in rund drei Jahrzehnten. Im besten Fall dürfte es eine schwarze Null werden. Noch im Späthandel brach der Kurs am Donnerstag ein und setzte seine Talfahrt am Freitag mit einem Minus von zeitweise rund 12 Prozent fort.

Der Grund für die schlechten Aussichten liegt in der beendeten Partnerschaft mit dem umstrittenen Musiker Kanye West, mit dem Adidas über viele Jahre Schuhe und Kleidung unter der Marke Yeezy verkauft hatte. Nachdem West zum wiederholten Male mit antisemitischen und rassistischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt hatte, beendete Adidas im vergangenen Herbst die lukrative Partnerschaft, die bis dahin stets für Umsätze in Milliardenhöhe gesorgt hatte.

Adidas stoppte damals den Verkauf, weshalb schon das wichtige Weihnachtsgeschäft ausblieb und ein Loch in die Bilanz riss. Die Sneaker und andere Yeezy-Produkte kosten schließlich oft mehrere hundert Euro. Was mit der schon produzierten Ware passieren soll, hatte Adidas bislang nicht detailliert festgelegt – und prüft auch weiterhin, was damit geschehen soll, wie Adidas weiter mitteilte.

Adidas warnte jedoch: Es würden dieses Jahr allein rund 1,2 Milliarden an Umsatz und etwa 500 Millionen Euro an operativem Gewinn fehlen, wenn die Bestandsware nicht verkauft wird. Adidas rechnet vor diesem Hintergrund damit, dass die Einnahmen in diesem Jahr um bis zu 9 Prozent zurückgehen.

Sollte der Konzern unter dem neuen Vorstandschef Björn Gulden entscheiden, die Ware gar nicht mehr zu verwenden, dann müssten die Produkte abgeschrieben werden, was den Betriebsgewinn um eine weitere halbe Milliarde Euro schmälern würde, hieß es weiter. Hinzu kommen zudem Einmalkosten von bis zu 200 Millionen Euro für eine „strategische Prüfung“, um Adidas von 2024 an wieder auf „einen profitablen Wachstumspfad“ zu bringen, hieß es.

Dieses Jahr werde ein Übergangsjahr, kündigte Gulden an. „Die Zahlen sprechen für sich selbst. Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten“, sagte der ehemalige Puma-Chef, der den fränkischen Konkurrenten seit Jahresbeginn führt. Zuvor hatte der langjährige Adidas-Chef Kasper Rorsted im vergangenen Jahr mehrmals die Prognose senken müssen. Im Sommer wurde sein Rückzug angekündigt, der sich dann bis in den November zog. „Wir müssen die Teile wieder zusammensetzen, aber ich bin überzeugt, dass wir Adidas wieder zum Strahlen bringen. Aber dafür werden wir etwas Zeit brauchen“, kündigte Gulden an.

Das zeigen auch die vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr: Demnach brach der Betriebsgewinn um gut zwei Drittel auf 669 Millionen Euro ein. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft sollte zu Beginn des vergangenen Jahres noch mindestens 1,8 Milliarden Euro erreichen. Davon blieben nun 254 Millionen Euro übrig. Der Umsatz legte währungsbereinigt marginal auf 22,5 Milliarden Euro zu.

Die schwachen Zahlen liegen allerdings nicht nur in dem Yeezy-Aus begründet. Vor allem in China waren die Verkäufe nach einem Boykott-Aufruf und mehreren Lockdowns eingebrochen. Dort hatte Rorsted zu Beginn vergangenen Jahres noch mit einer Besserung gerechnet. Später hielten sich Käufer auch in westlichen Märkten zurück, was die Lagerbestände erhöhte.

Der Norweger Gulden hat deshalb viele Baustellen geerbt, die er nun nach und nach abarbeiten will. „Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Marke zu stärken, unsere Produktentwicklung und unseren Vertrieb zu verbessern“, kündigte er weiter an. Gulden setzte während seiner Zeit als Puma-Chef auf den Fachhandel, während Rorsted eher den Direktvertrieb stärkte. Kritiker Rorsteds hatten moniert, der Manager habe zu sehr auf die Zahlen geschaut und zu wenig auf die Marke und die Produkte. Der ehemalige Profisportler Gulden möchte in dem Bereich nun offenbar neue Akzente setzen.

Analysten zeigten sich am Freitag überrascht von dem düsteren Ausblick. „Nach drei Prognosesenkungen und der beendeten Yeezy-Partnerschaft waren wir davon ausgegangen, dass es bis zur Bilanzvorlage am 8. März ruhig bleiben würde“, schrieb Stifel-Analyst Cedric Lecasble. Der schwache Umsatzausblick lasse unabhängig vom Yeezy-Aus auf eine harte Landung in den USA und Europa schließen. Adidas gehe durch ein tieferes Tal als gedacht, schrieb Jefferies-Analyst James Grzinic.