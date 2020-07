Adidas-Mitarbeiter-Proteste : „Das Rassismus-Problem ist nicht gelöst“

Aktualisiert am

New York

Adidas-Mitarbeiter protestieren in Portland Bild: Gia Goodrich

Eine Schande. So nannte Julia Bond die Reaktion ihres Arbeitgebers Adidas auf den gewaltsamen Tod von George Floyd, der in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt Demonstrationen gegen Rassismus ausgelöst hat. Wie viele andere Unternehmen hat zwar auch der Sportartikelhersteller Solidarität mit den Protesten bekundet. Adidas veröffentlichte einen Eintrag auf Instagram: Auf dem Bild ist das durchgestrichene Wort Rassismus zu sehen.

Das kam aber nicht sonderlich gut an, weder in der Öffentlichkeit noch in der Belegschaft. Adidas wurde vorgehalten, es sich damit allzu leicht gemacht zu haben. „Wow, ihr habt gerade Rassismus beendet“, kommentierte ein Instagram-Nutzer sarkastisch.