Sportartikel-Rivalen : Adidas geht es schlecht – Puma nicht so

Die Corona-Krise sorgt unter den fränkischen Sportartikel-Riesen für eine verkehrte Welt. Während Europas Branchenprimus Adidas wegen schwacher China-Geschäfte seine Wachstumsziele zurücknehmen muss, macht der Konkurrent Puma Boden gut. Dessen Vorstandschef Björn Gulden hob nach Rekordumsätzen von zum ersten Mal mehr als 2 Milliarden Euro im zweiten Quartal die Prognose für das laufende Jahr an. Um die 15 Prozent will Puma in diesem Jahr nun wachsen – bisher war ein Plus um die 10 Prozent anvisiert worden.

Knackpunkt ist das China-Geschäft – einst nicht nur der am schnellsten wachsende, sondern auch der profitabelste Markt. Die Kunden in der Volksrepublik gelten als stark auf Markenware fokussiert. Die großen Läden von Adidas und Puma, aber auch die des amerikanischen Konkurrenten Nike boomten. Doch die Regierung in Peking verfolgt eine rigorose Null-Covid-Strategie und friert bei neuen Corona-Fällen das öffentliche Leben in betroffenen Regionen beinahe vollständig ein. Die immer neuen Lockdowns bedeuten eine Schließung der Läden. Adidas leidet daran mehr als Puma, vor allem weil das China-Geschäft für den zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt die größere Bedeutung hatte.

Die Verkäufe in China erholen sich nicht

Adidas musste seine Erwartungen für das laufende Jahr deshalb deutlich zurückschrauben. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft werde um 13 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zurückgehen statt wie bisher geplant auf rund 1,8 Milliarden zu steigen, kündigte der Konzern am Dienstagabend an seinem Sitz in Herzogenaurach an. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen knapp 1,5 Milliarden Euro Gewinn erzielt.

Mehr zum Thema 1/

Vorstandschef Kasper Rorsted kassierte seine vormalige Prognose, weil er die Hoffnung aufgab, dass sich das China-Geschäft im zweiten Halbjahr erholen wird. Der Umsatz dort – im vergangenen Jahr rund ein Fünftel von Adidas' gesamten Geschäft – werde wegen der immer neuen Lockdowns stattdessen um mehr als 10 Prozent schrumpfen. Das ergibt auf der Welt einen nur noch um 5 bis 9 Prozent wachsenden Umsatz statt, wie zuvor erwartet, um 11 bis 13 Prozent. Eine weitere Belastung in China ist, dass in dortigen sozialen Medien Boykottaufrufe gegen westliche Konzerne kursieren, nachdem Regierungen in Europa und Amerika die Zustände der Uiguren in der Provinz Xinjiang kritisiert hatten.

Risiken bleiben

Die Adidas-Aktien, die schon im Späthandel am Dienstagabend auf die Mitteilung hin nachgegeben hatten, rutschten am Mittwoch weiter ab. Zeitweise stand ein Minus von fast 6 Prozent auf rund 160 Euro zu Buche. Die Puma-Aktien notierten dagegen am Mittwochmittag um 1 Prozent im Plus auf gut 67 Euro. Zuvor waren auch sie abgerutscht.

ADIDAS -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Schweiz OTC Stuttgart Frankfurt Lang & Schwarz Schweiz Schweiz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Das dürfte damit zu tun haben, dass Pumas Konzernchef Björn Gulden trotz der zuversichtlichen Umsatzprognose eine Reihe von Risiken sieht: die Inflation, geopolitische Spannungen, eine sinkende Konsumlaune. Die Gewinnprognose ließ er deshalb unangetastet. Analysten machten Puma jedoch Mut: Die Markendynamik sei stärker als Nachfrageeinbußen aus China, sagte James Grzinic vom Investmenthaus Jefferies. Volker Bosse von der Baader Bank lobte das zweite Quartal, notierte jedoch, dass auch Puma wie der gesamte Konsumgütersektor unter Rezessionssorgen leide und die Lieferketten immer noch gestört seien.