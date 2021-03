Unternehmensberater : Accenture mit Übernahmerekord

Das Beratungsunternehmen Accenture hat zuletzt mehr Unternehmen hinzugekauft als jedes andere Unternehmen auf der Welt. Mindestens 65 Übernahmen hat Accenture in den vergangenen beiden Jahren verkündet, ergab eine Auszählung der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im Schnitt übernimmt Accenture damit alle anderthalb Wochen ein anderes Unternehmen. Accenture schlage mit diesem Tempo sogar Private-Equity-Giganten wie Blackstone und KKR, wenngleich die Zukäufe meist recht klein seien.

Tatsächlich verkündet der IT-nahe Beratungskonzern an manchen Tagen sogar mehrere Übernahmen gleichzeitig. So machte Accenture allein am 1. März die Übernahmen von drei Unternehmen publik: der australischen Lieferkettenberatung GRA, dem brasilianischen Roboterunternehmen Pollux und dem britischen Coaching-Unternehmen Cirrus. Und keine zwei Tage später schob Accenture den nächsten Zukauf hinterher, noch eine Lieferkettenberatung, diesmal aus Großbritannien. Zu den wichtigsten Übernahmen im vergangenen Jahr zählten der Kauf des französischen Cloud-Unternehmens Gekko und der niederländischen Produktdesignagentur Vanberlo. Accenture drängt auch in das Geschäft der klassischen Werbeagenturen.

Gestärkt durch die vielen Übernahmen, ist Accenture in den vergangenen Jahren zu einem Unternehmen mit einem globalen Umsatz von rund 44 Milliarden Dollar und mehr als 510.000 Mitarbeitern rund um die Welt herangewachsen. Die Zahl der Beschäftigten hat sich innerhalb einer Dekade mehr als verdoppelt.

Stetig angetrieben wird das Geschäft, weil Unternehmen im Zuge der Digitalisierung Hilfe beim Ausbau ihrer IT brauchen. Etliche Unternehmen haben schwer damit zu kämpfen, ihre verschiedenen, historisch gewachsenen IT-Systeme zusammenzuführen. Zudem müssen viele Unternehmen grundlegend neue digitale Geschäftsmodelle aufbauen, weil ihre analogen nicht mehr richtig funktionieren. Accenture hat zudem lange vom Trend zur Auslagerung von Geschäftsprozessen profitiert und betreibt für Unternehmen ganze Geschäftsbereiche.

Entstanden ist Accenture einst als Beratungsableger des amerikanischen Wirtschaftsprüfungskonzerns Arthur Anderson, der später im Zuge des Enron-Skandals untergegangen ist. An der Börse wird Accenture mittlerweile mit rund 164 Milliarden Dollar bewertet, es ist damit derzeit das wertvollste börsennotierte Beratungsunternehmen der Welt noch vor dem indischen Konkurrenten Tata Consultancy Systems, der mit 153 Milliarden Dollar bewertet wird. Der Kurs der Accenture-Aktie hat sich in den vergangenen 10 Jahren mehr als verfünffacht.

Auch in Deutschland ist Accenture mit einer Reihe von Zukäufen aufgefallen. Im Herbst kündigte Accenture die Übernahme der Würzburger Technologieberatung Salt Solution mit rund 500 Mitarbeitern an. Zu den größeren Accenture-Übernahmen hierzulande gehörten in den vergangenen Jahren auch der Kauf des Hamburger E-Commerce-Spezialisten Sinner-Schrader, des Stuttgarter Computeranimations-Designers Mackevision (bekannt für die visuellen Effekte der Serie „Games of Thrones“) und der renommierten Hamburger Werbeagentur Kolle Rebbe. Laut Bloomberg hat sich der Hunger des Accenture-Managements nach weiteren Übernehmen zuletzt sogar noch verstärkt: Gab Accenture im Jahr 2019 rund 1,2 Milliarden Dollar für Übernahmen aus, waren es 2020 schon 1,5 Milliarden Dollar: Für das laufende Jahr peilt Accenture laut Aussagen seiner Finanzvorständin McLure Übernahmen für rund 1,7 Milliarden Dollar an.