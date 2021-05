Accenture-Chef Riemensperger : Ein Berater in der Datenwolke

Aktualisiert am

Ein Berater in der Datenwolke

Auch in der vergangenen Woche hat Accenture wieder zugeschlagen. Die Unternehmensberater haben angekündigt, den französischen Cloud-Dienstleister Linkbynet mit rund 900 Mitarbeitern zu übernehmen. Im Schnitt hat Accenture in den vergangenen beiden Jahren alle zwei Wochen ein neues Unternehmen geschluckt. Nach einer Auszählung der Nachrichtenagentur Bloomberg waren es 65 Zukäufe innerhalb von 24 Monaten – so viele wie bei keinem anderen Unternehmen. Mittlerweile arbeiten fast 540.000 Mitarbeiter rund um den Globus für das größte Beratungsunternehmen der Welt. Die Zahl hat sich innerhalb einer Dekade verdoppelt.

Die Geschäfte in den deutschsprachigen Ländern führt seit 2009 der Informatiker Frank Riemensperger. Der gebürtige Südbadener, aufgewachsen in Weil am Rhein bei Basel, ist im Berliner Politikbetrieb ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um die Digitalisierung geht. Accenture berät 29 von 30 Dax-Konzernen, und auch der Staat setzt bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung oft auf die Hilfe von Accenture.