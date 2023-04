Herr Appel, kein anderer Dax-Vorstandschef war so lange im Amt wie Sie. Wie hat sich die Arbeit an der Konzernspitze in diesen 15 Jahren verändert?

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Es wird immer behauptet, dass die Herausforderungen größer geworden sind. Ich bin davon nicht so überzeugt. Peter Ustinov hat mal gesagt: In zwanzig Jahren reden wir von den guten alten Zeiten. Aber das aktuelle oder das kommende Jahr ist eben immer das schwierigste. Viele sagen, die Komplexität der Welt habe zugenommen, und deshalb sei auch Unternehmensführung anspruchsvoller geworden. Ich bin da anderer Meinung. Nehmen Sie 2020, das Covid-Jahr. Da wurde gesagt, dass es nie wieder so sein wird wie vorher. Das war übertrieben. Wenn wir den fürchterlichen Krieg in der Ukraine und die Inflation einmal ausblenden, hat sich wenig verändert. Die Leute verreisen, sie gehen ins Kino und ins Restaurant, sie kaufen ein, sie leben genauso wie vorher. Wir müssen als Unternehmen mit den Veränderungen umgehen. Aber sich heute zu loben, denn es sei ja alles so schwierig geworden, wäre mir ein bisschen zu einfach.

Gibt es Dinge, die Sie gern noch zu Ende geführt hätten?

Meine Frau hat mir vor zwei Jahren, als wir überlegten, wann der beste Zeitpunkt zum Aufhören ist, den richtigen Rat gegeben: Frank, es wird nie fertig sein. Und das stimmt.

Ihr Nachfolger Tobias Meyer wird es nach den Spitzenergebnissen von 2022 erst mal schwerer haben als Sie zuletzt.

Dieser Gedanke hatte mich im Dezember 2021 dazu veranlasst, noch mal bis Mai dieses Jahres zu verlängern, statt schon 2022 aufzuhören. Genau deshalb, weil ich es für unfair hielt, das Unternehmen nach einem Jahr mit lauter Rekordzahlen zu übergeben. Damals war ich nämlich wie die meisten davon ausgegangen, dass wir 2022 eine Normalisierung sehen würden. Aber dann hatten wir im vorigen Jahr wegen der guten Ergebnisse in der Logistik sogar noch mal bessere Zahlen. Das hat niemand so vorher kommen sehen. Und jetzt ist mein Nachfolger tatsächlich in der Situation, die ich vermeiden wollte.

Mit 61 Jahren hätten Sie durchaus noch eine Vertragsverlängerung dranhängen können. Viele waren überrascht, dass Sie es nicht getan haben.

Genau das war ein wichtiges Argument für den Zeitpunkt: dass die Organisation nicht damit gerechnet hat, dass ich gehe. Und das ist gut, weil es keine langen Diskussionen und Spekulationen über meine Nachfolge gab. Sie sehen in anderen Unternehmen, wie viel Energie das kostet und was das anrichten kann. So hatten wir nur eine ganz kurze Phase, in der der eine oder andere ein wenig irritiert war, und dann ging die Arbeit ganz normal weiter.

Die Post ist ein Weltkonzern mit mehr als 600.000 Mitarbeitern in zweihundert Ländern rund um den Globus. Gibt es eine Größe, ab der ein solches Gebilde nicht mehr steuerbar ist?

Unser Konzern mit seinen fünf Divisionen ist heute eine Einheit, anders als vor fünfzehn Jahren. Dass es unsere Organisation schafft, mit der Vielfalt von Menschen aus so vielen Ländern und Kulturen umzugehen, hat viel mit unserem Leitsatz zu tun: Respekt und Resultate. Das klingt simpel, manche haben darüber gelächelt, aber darauf kommt es an. Respekt zeigen, den Leuten zuhören, aber auch so mit ihnen umgehen, wie es ihre Kultur verlangt. Die gesellschaftlichen Gepflogenheiten sind in jedem Land anders. Doch darunter haben die Menschen die gleichen Bedürfnisse und Erwartungen. Wenn man sich das bewusst macht, ist es eigentlich nicht so schwierig, eine solche Organisation zu führen und zusammenzuhalten.

Wie geht man mit der Verantwortung für so viele Menschen um?