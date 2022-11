Google Fonts : Abmahnwahn im Internet

Aktualisiert am

Wenn die Betreiber von Onlineshops oder anderen Websites aktuell ihre Post öffnen, dann meldet sich oft ein Berliner Rechtsanwalt im Namen seines Mandanten Herrn I. bei ihnen. Erfreuliche Neuigkeiten haben Herr I. und sein Anwalt nicht. In dem Schreiben wirft der Anwalt den Onlinehändlern vor, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung durch „die unerlaubte Weitergabe von IP-Adressen an Google “ begangen zu haben. Im Falle einer „unverzüglichen Beendigung des Verstoßes“ und einer Zahlung über 170 Euro sei Herr I. aber bereit, „die Sache auf sich beruhen zu lassen“.

Konkret geht es um die Einbindung der sogenannten Google Fonts auf Websites. Das sind Schriftarten des Internetkonzerns, die Website-Betreiber kostenlos nutzen dürfen. Doch im Januar hat das Landgericht München entschieden, dass beim Abruf der Schriften unerlaubt personenbezogene Daten an Google in den USA weitergeleitet werden würden, konkret die IP-Adresse. Das wäre ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Besonders wichtig: Die Richter sprachen der Klägerin Schadenersatz wegen deren „Unbehagen“ zu, was die Tür für weitere Ansprüche öffnete. Dem Vernehmen nach haben im Sommer wohl kleine IT-Unternehmer mehrere Datenschutzrechtsanwälte kontaktiert, ob sie für ein „Legal Tech“ im großen Stil Abmahnungen wegen Google Fonts verfassen wollten. „Legal Techs“ sind Unternehmen, die sich mit der Automatisierung von juristischen Tätigkeiten befassen.