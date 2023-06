Die Abnehmspritze Wegovy macht in Amerika Furore. Ende Juli soll sie in Deutschland auf den Markt kommen. Ein Gespräch mit dem Chef des Konzerns, der sie herstellt.

Herr Jørgensen, Hollywoodstars und Investoren feiern Ihr Unter­nehmen Novo Nordisk wegen einer neuen Abnehmspritze namens ­Wegovy. Dabei gibt es das Mittel ­bisher nur in wenigen Ländern. Wann kommt es in Deutschland auf den Markt?

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Wir haben 25 Jahre lang an einem Mittel gegen Adipositas geforscht und sind sehr froh, dass wir am Ende ein wirksames Medikament dagegen entwickeln konnten. Wir vertreiben Wegovy seit Juni 2021 in den USA. Inzwischen sind Norwegen und Dänemark dazugekommen, und wir werden das Mittel nun nach und nach in weiteren Ländern einführen. In Deutschland wollen wir es Ende Juli auf den Markt bringen.