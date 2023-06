Abgang des Personalchefs : Michael Ilgner verlässt Deutsche Bank

Die Laufbahn des früheren Chefs der Deutschen Sporthilfe in der Deutschen Bank stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Ein Anleihegeschäft und die Degradierung seines Ressorts führen nun zum Abgang.

Personalchef Michael Ilgner verlässt die Deutsche Bank zum 30. September. Das teilte die Deutsche Bank am Freitagabend mit, ohne einen Nachfolger nennen zu können. Ilgner war vier Jahre Chef der vergleichsweise kleinen Deutschen Sporthilfe gewesen, als er im März 2020 auf Wunsch von Vorstandschef Christian Sewing zur Deutschen Bank wechselte. Ilgner war eigentlich für den Vorstand vorgesehen, doch die strenge Bankenaufsicht verweigerte dem früheren Wasserballnationalspieler, studierten Wirtschaftsingenieur und früheren Unternehmensberater auch nach dem üblichen Bewährungsjahr die Zulassung für den Vorstand der Großbank.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ilgners Hoffnungen, irgendwann doch noch die Eignungsprüfung der Aufsicht zum Bankvorstand zu bestehen, erhielten im April 2023 einen weiteren Dämpfer. Damals wurde bekannt, dass Ilgner wegen eines regelwidrigen Anleihegeschäfts Sanktionen der Deutschen Bank drohen.

Verstoß gegen interne Regeln

Tatsächlich hatte der Personalchef, der auch das Immobilienmanagement leitet, wohl am 18. April dieses Jahres – und damit eine Woche vor Veröffentlichung der Quartalszahlen seines Arbeitgebers – Deutsche-Bank-Anleihen für mehr als 200.000 Euro gekauft. Damit hatte Ilgner gegen interne Richtlinien verstoßen, die es ranghohen Managern wie ihm als Generalbevollmächtigten untersagen, in den acht Wochen vor der lange im Voraus terminierten Bekanntgabe von Quartalsgeschäftszahlen Börsengeschäfte mit Wertpapieren des Instituts zu machen. Ein Kenner der Deutschen Bank sagte der F.A.Z am Freitag, dieser Verstoß sei nicht der einzige Grund, warum Ilgner gehe, aber er habe wohl mit dazu beigetragen.

Degradierung seiner Ressorts

In einem internen Schreiben, das der F.A.Z. vorliegt, begründet Ilgner sein Ausscheiden damit, dass seine Ressorts seit kurzem nicht mehr Sewing sondern Vorstandsmitglied Rebbeca Short unterstellt sind. „Mit dem Start unserer neuen Struktur, in der die Personalabteilung und das Immobilienmanagement als Teil von Group COO enger mit der Transformation der Bank verzahnt werden, sehe ich es als einen geeigneten Zeitpunkt, mich extern neu zu orientieren und meine bisherigen Aufgaben für die nächste Phase in der Entwicklung unserer Personal- und Immobilienstrategie an eine neue Führung zu transferieren“, schreibt Ilgner in seiner Abschiedsmail an die Deutsche-Bank-Mitarbeiter. Die Verlagerung von Personal und Immobilienmanagement von Sewing zu Short kann tatsächlich als Degradierung empfunden werden, ist Short doch „nur“ einfaches Vorstandsmitglied, im Jargon der Deutschen Bank für Group COO verantwortlich, also für die globale Betriebsorganisation.

Wie in solchen Fällen üblich, finden Sewing, als dessen Vertrauter Ilgner galt, und Short in einer internen Mail freundliche Worte für Ilgner zum Abgang. In dem Schreiben, das der F.A.Z. vorliegt, heißt es: „In den vergangenen drei Jahren hat Michael eine wertvolle externe Perspektive in unsere Personalstrategie eingebracht und hat entscheidend dazu beigetragen, unser Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es unser hybrides Modell bestmöglich unterstützt. Er hat darüber hinaus eine entscheidende Rolle bei der Neuorientierung unseres Talent- und Performancemanagements gespielt. Er war zudem ein wichtiger Partner des Vorstands und hat sichergestellt, dass Personalthemen stets eine wichtige Rolle in unseren Vorstandssitzungen spielten.“

Die Nachfolgeregelung für Ilgners Verantwortungsbereich werde im Anschluss an einen umfassenden Auswahlprozess mit internen und externen Kandidaten bekannt gegeben. Ilgner werde seine Aufgaben schon bis zum 31. Juli übergeben, obwohl er offiziell noch bis September bei der Deutschen Bank bleibt. „Andrea Cozzi und Volker Steuer werden dann interimistisch die Personalabteilung führen, Thorsten Koch leitet weiterhin das globale Immobilienmanagement“, heißt es in den internen Schreiben der Deutschen Bank.