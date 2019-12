737 Max : Boeing legt interne Unterlagen verspätet offen

Aktualisiert am

Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing hat am Montag eine Sammlung interner Dokumenten über das Unglücksflugzeug Boeing 737 Max an die Behörden der Vereinigten Staaten geschickt. Das geschah wohl mit Verspätung, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtete.

Das Unternehmen hatte Anfang der Woche die Trennung von Konzernlenker Dennis Muilenburg bekanntgegeben. Muilenburg war daran gescheitert, das Unternehmen durch die Krise zu navigieren. Wegen der Unglücks- und Pannenserie in Zusammenhang mit dem neuen Flugzeugmodell 737 Max befindet sich das Unternehmen im Krisenmodus.

Laut einem von Bloomberg zitierten Insider sind die amerikanischen Aufsichtsbehörden in den vergangenen Tagen von Boeing über die Existenz weiterer 737-Dokumente informiert worden, ohne jedoch den genauen Inhalt dieser Emails zu kennen. Der Rücktritt des Boeing-Chefs soll zumindest zum Teil mit den Irritationen zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsbehörden zu tun haben.

So hatte Boeing der Luftfahrtbehörde erst im Oktober ältere Emails und Kurznachrichten eines Testpiloten aus dem Jahr 2016 zugänglich gemacht, der sich darin kritisch über die umstrittene Software für die 737 Max geäußert hatte.

Dem amerikanischen Justizministerium dagegen hatte Boeing diese Unterlagen deutlich früher im Februar übergeben. Das hat das Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmen und der Aufsicht gestört. Es gehört zum Selbstverständnis der Luftfahrtaufsicht, sofort über sicherheitsrelevante Erkenntnisse informiert zu werden.