Ladenkette mit Milliardenumsatz : Mit 12 musste Dirk Roßmann das erste Mal im Drogeriegeschäft anpacken

Nein, dass das Geschäft einmal so erfolgreich werden würde, das habe er nicht schon immer gewusst, sagt Dirk Roßmann. Der 75 Jahre alte Unternehmer sitzt auf der braunen Couch in seinem Büro in der Unternehmenszentrale Burgwedel, auf dem Schreibtischstuhl daneben sein Sohn Raoul (37 Jahre), der seit vergangenem Jahr an der Spitze von Rossmann steht.

An den Wänden hängen die Bestsellerlisten auf denen es Roßmann Senior mit seinen Ro­manen geschafft hat. Über vieles kann Dirk Roßmann erzählen, er gilt als beliebter Talkshowgast, auch, weil er sich für einen Unternehmer als ungewöhnlich offen gibt, selbst kontroverse Themen scheut er nicht.

Heute geht es aber um seine unternehmerischen Wurzeln: Am 17. März feiert das Drogeriegeschäft das fünfzigste Firmenjubiläum. Und die Bilanz von fünf Jahrzehnten Rossmann kann sich durchaus sehen lassen: Mehr als 56 000 Mitarbeiter, rund 4 300 Filialen auf der Welt und ein Rekordumsatz von 11,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Eines der größten Unternehmen für Hygieneartikel

Rossmann zählt heute zu den größten Drogerieunternehmen Europas. „Erfolg funk­tioniert nur im Wohlergehen aller betei­ligten Mitarbeiter“, sagt Dirk Roßmann. Und sein Sohn Raoul Roßmann fügt hinzu: „Wahrer Erfolg ist, wenn wir diesen auch miteinander teilen können.“ Miteinander bedeutet für die Roßmanns mit der Familie, aber auch den Mitarbeitern in der Zentrale und in den Filialen.

Doch danach sah es nicht immer aus: Dabei wurde Roßmann das Drogeriegeschäft eigentlich in die Wiege gelegt. Denn schon im Jahr 1909 eröffnete Rudolf Roßmann, Großvater von Dirk Roßmann, in Hannover ein Drogeriegeschäft. Nachdem dieses im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, eröffnete dessen Sohn Bernhard Roßmann mit seiner Frau in der Podbielskistraße eine neue Filiale.

Dort musste Dirk Roßmann gemeinsam mit seinem Bruder schon als Kind mit anpacken. Als der Vater starb und die Mutter das Geschäft übernahm, war Dirk Roßman gerade einmal 12 Jahre alt. Später nach seiner Lehre zum Drogisten stieg auch er ins Familiengeschäft ein.

Doch er wusste, dass im Unternehmen noch mehr drin sein könnte: Als die Preisbindung für Markenartikel fiel, konnte er das beweisen: Er eröffnete 1972 den „Markt für Drogeriewaren“ im hannoverschen Stadtteil List und damit auch den ersten Discounter für Drogerieprodukte in Deutschland.

Aus einer Drogerie wurde eine Kette

Am ersten Tag standen die Menschen Schlange, in der Ladenkasse landeten 20.000 D-Mark Um­satz, ein voller Erfolg. Dies war nicht nur Geburtsstunde der Drogerie Rossmann, sondern auch der Start eines unternehmerischen Konzepts, von dem später Unternehmen wie DM, Schlecker oder Müller profitierten.

Doch von dort an ging es nicht nur berg­auf, in den 1990ern erlebte der Unternehmer eine schwere Krise, das Geschäft expandierte zu schnell, hatte viele Bankschulden, und Roßmann verspekulierte sich an der Börse. Nicht immer war klar, ob er im nächsten Monat noch das Gehalt an seine Mitarbeiter zahlen konnte. Als Roßmann einen Herzinfarkt erlitt, wusste er, dass es so nicht weitergehen kann.

Erst als er das Geschäftsmodell veränderte, Eigenmarken einführte und die sogenannte Ideenwelt entwickelte, florierte das Ge­schäft wieder. „Dass wir diese Krise, die über mehrere Jahre ging, gemeinsam überstanden haben, war mein größer unternehmerische Erfolg“, sagt er im Gespräch in der Unternehmenszentrale. Und: „Alles was danach kam, hat wieder Spaß ge­macht.“