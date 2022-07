30 Prozent Umsatzplus : LVMH bleibt ein Goldesel

LVMH bestätigt seinen Ruf als Goldesel. Ungeachtet der globalen Konjunktureintrübung blieb der Weltmarktführer für Luxusgüter um die namensgebenden Marken Louis Vuitton, Moët und Hennessy im ersten Halbjahr auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf rund 36,7 Milliarden Euro, der Nettogewinn um 23 Prozent auf rund 6,5 Milliarden Euro. Das teilte der Konzern mit Sitz in Paris am Dienstagabend nach Börsenschluss mit.

Für LVMH zeichnet sich damit ein abermaliges Rekordjahr ab, nachdem die Gruppe mit ihren insgesamt 75 Mode-, Leder-, Wein- Spirituosen-, Uhren- und Schmuckmarken schon 2021 den Corona-Einbruch wettmachen und ihren Umsatz mit 64,2 Milliarden und ihren Nettogewinn mit 12,7 Milliarden Euro auf Höchststände steigern konnte.

„LVMH hat einen ausgezeichneten Start ins neue Jahr hingelegt, an dem alle unsere Geschäftsbereiche beteiligt waren“, sagte der Vorstandschef und größte Aktionär, der Franzose Bernard Arnault.

Tatsächlich verzeichnete der LVMH-Umsatz im ersten Halbjahr in allen Geschäftsbereichen zweistellige Wachstumsraten, vorneweg Mode und Lederwaren aus Häusern wie Louis Vuitton und Céline mit einem organischen, also um Sondereffekte wie Wechselkurseffekte bereinigten, Plus von 24 Prozent. Mit rund 18,1 Milliarden Euro bleibt dies auch in absoluten Zahlen die umsatzstärkste Sparte des Konzerns. Seine operative Marge stieg um 1,3 Punkte auf 27,9 Prozent.

315 Milliarden Börsenwert

Geographisch konnte LVMH am stärksten in Europa zulegen. Hier wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent. In Japan betrug das Plus 33 Prozent, in den USA 24 Prozent. Sorgenkind bleibt China. Dort und in den anderen asiatischen Märkten exklusive Japan trat der Umsatz mit einem Zuwachs von einem Prozent praktisch auf der Stelle. Hauptgrund waren die strikten Corona-Vorschriften in China, was unter anderem das Geschäft mit Cognac der Konzernmarke Hennessy schmälerte.

„Wir gehen mit Zuversicht in die zweite Jahreshälfte, aber angesichts der aktuellen geopolitischen und gesundheitspolitischen Lage werden wir wachsam bleiben“, lautete am Dienstagabend der Ausblick von LVMH-Chef Arnault. Auch Anleger waren zuletzt wieder optimistischer geworden, nachdem Russlands Angriff auf die Ukraine den Titeln aus der Luxusgüterindustrie zugesetzt hatte. Die LVMH-Aktie erholte sich in den vergangenen Wochen wieder ein Stück weit. Mit einem Börsenwert von 315 Milliarden wird der Konzern in Europa derzeit nur vom Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé übertroffen.

Erst vergangene Woche hatte Arnault derweil kundgetan, wie er seine Herrschaft über LVMH langfristig zu festigen gedenkt. Dafür soll seine Familienholding Agache, die die Mehrheit an dem Luxusgüterkonzern und an dem Modehaus Christian Dior hält, in eine Kommandit­gesellschaft auf Aktien umgewandelt werden. Arnault soll erster Geschäftsführer der Gesellschaft werden und das Aktienkapital zu gleichen Teilen unter seinen fünf Kindern verteilt werden. „Diese neue Struktur wird es ermöglichen, die Fa­milienkontrolle langfristig aufrechtzuerhalten“, teilte die Holding mit. Die französische Finanzaufsicht hat die Umwandlung demnach schon ge­nehmigt.

Auch im Mediengeschäft tätig

„LVMH (. . .) ist bestrebt, die langfristige Entwicklung jedes seiner Häuser zu gewährleisten und gleichzeitig ihren einzigartigen Charakter und ihre Stärken zu bewahren“, teilte Arnault weiter mit. Keinen Zweifel lässt er daran aufkommen, vorerst der König von LVMH zu bleiben. Erst im April hatten die Konzernaktionäre auf der Hauptversammlung eine von ihm vorgeschlagene Änderung des Unternehmensstatus gebilligt, wodurch das Höchstalter des Vorstandsvorsitzenden von 75 auf 80 Jahre angehoben wurde.

Derzeit halten Arnault und seine Familie zusammen 47,99 Prozent des Kapitals und 63,5 Prozent der Stimmrechte von LVMH. Alle Kinder des umtriebigen Unternehmers sind ins operative Geschäft des Konzerns in­tegriert, unter dessen Dach er die 75 Marken mit strategischem Geschick, aber auch knallharter Geschäftspolitik durch Zukäufe zusammen­geführt hat. In Deutschland erwarb Arnault zuletzt den Kofferhersteller Rimowa und den Schuhfabrikanten Birkenstock.

Der globale Erfolg von LVMH machte aus dem Franzosen, der im März 73 Jahre alt wurde, den reichsten Europäer und nach Elon Musk und Jeff Bezos den drittreichsten Menschen der Welt. Das amerikanische „Forbes-Magazin“ schätzt sein Familienvermögen auf 158 Milliarden Dollar.

Geboren in der nordfranzösischen Industriestadt Roubaix und ausgebildet an der französischen Elitehochschule für Ingenieure, der Ecole Polytechnique, ist Arnault auch im Mediengeschäft tätig. Er besitzt große Anteile an führenden französischen Titeln wie „Les Échos“, „Challenges“ und „Le Parisien“. Arnaults Hunger ist damit nicht gestillt: Am Dienstag wurde bekannt, dass seine Mediengruppe exklusive Verhandlungen aufgenommen hat, um Mehrheitsaktionär des französischen Meinungsforschungsinstituts Opinionway zu werden.