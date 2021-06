25 Jahre Heimatkanal : Heile Welt auf der Fernsehcouch

Aktualisiert am

Landlust: Auf dem Heimatkanal läuft demnächst wieder die Ganghofer-Verfilmung „Das Schweigen im Walde“. Bild: Pressebild 25 Jahre Heimatkanal Foto Taurus Media

Seit 25 Jahren gibt es den Bezahlsender Heimatkanal. In der Corona-Krise hat er so vielen Zuschauern wie noch nie eine Zuflucht geboten. Was ist das Erfolgsrezept?