100 Millionen Nutzer : Threads wächst rasant

Aktualisiert am

Die App Threads will Twitter Konkurrenz machen. Bild: dpa

Meta hat mit seinem Twitter-Wettbewerber Threads innerhalb von fünf Tagen nach dem Start die Marke von 100 Millionen Nutzern überschritten. Das geht aus Daten des Analysedienstes Quiver Quantitative hervor. Dies dürfte einer der erfolgreichsten Starts eines Onlinedienstes aller Zeiten sein. Das im vergangenen November herausgekommene Sprachmodell ChatGPT hat die Marke von 100 Millionen Nutzern nach knapp zwei Monaten erreicht.

Threads wurde am vergangenen Mittwoch gestartet, Meta-Vorstandschef Mark Zuckerberg hat gesagt, die Resonanz von Nutzern liege weit über den eigenen Erwartungen. Threads ist in mehr als 100 Ländern verfügbar, allerdings wegen regulatorischer Fragen bislang noch nicht in der EU.

Der Dienst ist eng an die Meta-Plattform Instagram geknüpft und erlaubt es neuen Nutzern, ihr Instagram-Profil zu importieren. Dies dürfte den Start enorm erleichtert haben, Instagram hat mehr als zwei Milliarden Nutzer im Monat. Adam Mosseri, der im Meta-Konzern für Instagram verantwortlich ist, hat allerdings selbst gewarnt, dass sich noch zeigen müsse, inwiefern Threads die vielen neuen Nutzer auch halten kann.

Mehr zum Thema 1/

Twitter hat auf Threads mit der Androhung rechtlicher Schritte reagiert. Das Unternehmen schrieb einen Brief an Zuckerberg und beschuldigte Meta darin, „systematisch, absichtlich und unrechtmäßig“ geistiges Eigentum von Twitter verletzt zu haben.