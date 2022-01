Aktualisiert am

Unruhen in Kasachstan

Unruhen in Kasachstan : Deutsche Wirtschaft sorgt sich um Investitionsstandort

Russische OVKS-Soldaten am 07. Januar, bevor sie nach Kasachstan aufbrechen. Bild: Imago

Wegen der Ausschreitungen in Kasachstan zeigen sich Vertreter der deutschen Wirtschaft be­sorgt. Das neuntgrößte Land der Erde sei der wichtigste Wirtschaftspartner für Deutschland in Zentralasien, sagte der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, am Donnerstag und warnte vor einer Beschädigung des Wirtschafts- und Investitionsstandorts Kasachstan.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew erließ am Freitag einen Schießbefehl, um die Aufständischen unter Kontrolle zu bekommen. Auch wurde die Internetverbindung unterbrochen und das von Russland geführte Militärbündnis, Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, um Hilfe gebeten. Moskau soll schon 3000 Soldaten geschickt haben. Kasachstan gehört auch der Eurasischen Wirtschaftsunion an, Russland pachtet dort den Raumbahnhof Baikonur.

Handelsumsatz über 3,86 Milliarden Euro

Kasachstan lag im Jahr 2020 auf Rang 53 der deutschen Außenhandelspartner, der Handelsumsatz betrug 3,86 Milliarden Euro. In den ersten zehn Mo­naten 2021 wuchsen die kasachischen Exporte nach Deutschland um knapp 47 Prozent auf drei Milliarden Euro. Die deutschen Exporte dorthin schrumpften gleichzeitig um mehr als sechs Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Zudem zählt das Land zu den wichtigsten Rohöllieferanten Deutschlands und der EU. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank stemmt Kasachstan eine Ölförderung von 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Laut Statistischem Bundesamt wurden in jenem Jahr 7,2 Millionen Tonnen Erdöl- und Erdgas aus Kasachstan nach Deutschland importiert. „Darüber hi­naus verfügt es über Seltene Erden und andere unverzichtbare Metalle für Hochtechnologien“, sagt Hermes.

Kasachstan als logistischer Knotenpunkt

Im Jahr 2012 hatte die Bundesregierung ein Rohstoffabkommen mit Ka­sachstan geschlossen. Fast 100 verschiedene Metalle und Mineralien wurden bisher im kasachischem Boden gefunden. 30 Prozent des weltweiten Chromvorkommens und ein Viertel al­ler Manganerzvorkommen finden sich hier ebenso wie große Mengen an Uran, Chrom, Zink, Kupfer und Eisenerzen. Für die Regierung hat die Entwicklung des Bergbausektors hohe Priorität. Wirklich umgesetzt wurde das Abkommen aber nie, weil Kasachstan direkte Investitionen im Land wünscht, aber deutsche Unternehmen eher Maschinen lieferten.

Laut Fachmann Hermes setzt Ka­sachstan zunehmend auf die Entwicklung grüner Technologien, erneuerbarer Energien und von Wasserstoff. Das Land könne damit bei der deutschen Energiewende eine wichtige Rolle spielen. „Nicht zuletzt als logistischer Knotenpunkt zwischen der EU, den öst­lichen EU-Anrainern und Asien kommt dem zentralasiatischen Land im Rahmen der neuen Konnektivitätsstrategie der EU eine immense Bedeutung zu.“

Etwa 480 deutsche Unternehmen sind in dem Land aktiv. Das deutsche Investitionsvolumen liegt bei 1,3 Milliarden Euro, schätzt der Ost-Ausschuss. Prominent vertreten sind bekannte Na­men wie der Baustoffhersteller Knauf, der Industriegasekonzern Linde, der Landmaschinenhersteller Claas, Siemens Energy und Heidelberg-Cement.

In Kasachstan werden zudem mehr als 40 Prozent des weltweiten Urans pro­duziert. Die Uranpreise sind seit Dienstag um fast zwölf Prozent auf 47 Dollar je Pfund (453,59 Gramm) gestiegen. Angesichts der Bedeutung des Landes als weltgrößter Uranlieferant „wäre es so, als ob die Saudis Probleme mit ihrem Öl hätten“, sagte Jonathan Hinze, Präsident von UxC LLC, einem führenden Marktforschungs- und Analyseunternehmen für Kernbrennstoffe, gegenüber dem arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Die Menschen würden handeln, obwohl es keine unmittelbare Verknappung von Uran gebe. Der weltgrößte Uran-Förderer Kazatomprom teilte mit, dass der Betrieb der Mi­nen bislang nicht von den Unruhen be­einträchtigt würden.